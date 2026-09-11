Navier–Stokes : quand la science assistée par l’IA va plus vite que la compréhension humaine

Le 8 septembre 2026, OpenAI a annoncé qu’un système interne d’intelligence artificielle avait produit une démonstration susceptible de résoudre le problème de Navier–Stokes, l’un des six problèmes du millénaire encore ouverts.

Si la preuve résiste à l’examen de la communauté mathématique, l’événement sera historique. Mais il pourrait l’être pour une raison plus vertigineuse encore que la résolution d’une énigme vieille de près d’un siècle : quelque 10 000 agents artificiels ont exploré le problème simultanément, trouvé une solution en 88 heures, puis celle-ci a été formalisée dans Lean. Navier–Stokes ne constitue pas encore l’exemple d’une science devenue incompréhensible aux humains. Il montre en revanche qu’une chaîne de production et de certification du savoir peut désormais être accélérée dans des proportions inédites. Que se passe-t-il si cette production finit par aller durablement plus vite que notre capacité à l’assimiler ? Après avoir accéléré notre intelligence pratique, l’IA pourrait commencer à accélérer la science elle-même au point de dissocier deux notions que nous avions pris l’habitude de rapprocher : savoir qu’une proposition est vraie et comprendre pourquoi elle l’est.

un vortex vieux de près d’un siècle

Au premier regard, l’affaire appartient au monde très spécialisé des équations aux dérivées partielles. Les équations de Navier–Stokes décrivent le mouvement des fluides : l’eau autour d’une coque, l’air autour d’une aile, les mouvements de l’atmosphère ou encore la circulation du sang. Elles sont utilisées quotidiennement en physique et en ingénierie alors même qu’une question mathématique fondamentale les concernant résiste depuis des décennies : une évolution parfaitement régulière peut-elle, en trois dimensions, engendrer en un temps fini une singularité, autrement dit un point où certaines grandeurs deviennent incontrôlables ?

En 2000, le Clay Mathematics Institute avait inscrit cette question parmi ses sept problèmes du millénaire, chacun doté d’un prix d’un million de dollars. Le défi n’oblige pas uniquement à démontrer que toute solution demeure régulière. Sa formulation officielle prévoit également la possibilité inverse : produire certaines données parfaitement régulières pour lesquelles une solution globale régulière ne peut pas subsister.

C’est cette seconde voie qu’OpenAI affirme avoir franchie. Le système a construit un écoulement soumis à une force extérieure qui demeure parfaitement lisse mais dans lequel un vortex se contracte, s’étire et accélère jusqu’à engendrer une singularité en temps fini tout en conservant une énergie totale bornée. La difficulté consiste précisément à faire surgir cette catastrophe de la dynamique du fluide sans introduire artificiellement une force qui deviendrait elle-même singulière.

La nuance importe. OpenAI ne prétend pas avoir montré que n’importe quel verre d’eau, cyclone ou courant océanique pourrait produire une vitesse infinie. Sa construction relève d’une situation mathématique extrêmement particulière avec une force extérieure soigneusement élaborée. Elle ne démontre pas non plus qu’une solution non forcée de Navier–Stokes développe une singularité. Mais si la démonstration est correcte, elle établit les alternatives C et D prévues dans la formulation officielle du Clay. L’une de ces alternatives suffit à résoudre le problème du millénaire tel qu’il a été posé.

Au 11 septembre 2026, le conditionnel reste toutefois indispensable. OpenAI revendique une solution et accompagne son article d’une formalisation informatique complète de ses principaux résultats, mais le Clay Mathematics Institute continue de considérer officiellement Navier–Stokes comme non résolu. Ses règles imposent notamment une publication qualifiante, un délai d’au moins deux ans et une acceptation générale du résultat par la communauté mathématique avant qu’une solution puisse être officiellement reconnue.

88 heures, 10 000 agents et 130 milliards de tokens

C’est pourtant peut-être moins le résultat que la manière dont il a été obtenu qui marque une rupture.

OpenAI raconte avoir lancé le 1er septembre plusieurs groupes d’agents artificiels sur les problèmes du millénaire encore ouverts après avoir entendu circuler la rumeur que des chercheurs étaient proches d’avancées majeures. Une première centaine d’agents s’est attaquée à un problème voisin concernant les équations d’Euler, dépourvues du terme de viscosité présent dans Navier–Stokes. Après environ cinquante heures, les résultats obtenus ont conduit à rediriger massivement les ressources vers ce dernier problème.

Le groupe décisif aurait réuni de l’ordre de 10 000 agents concurrents engagés dans une recherche coordonnée. Différents groupes exploraient des stratégies distinctes tandis que les résultats jugés utiles circulaient entre les branches de l’expérience afin d’alimenter de nouvelles tentatives. Le 5 septembre, environ 88 heures après le lancement de l’expérience, une solution était obtenue. Sa formalisation dans le langage de preuve Lean aurait nécessité 17 heures supplémentaires.

Pour le seul problème de Navier–Stokes, OpenAI indique 2,7 millions de messages échangés et environ 130 milliards de tokens de sortie. Tous problèmes confondus, l’expérience aurait produit 4,9 millions de messages et quelque 300 milliards de tokens.

Il devient difficile de décrire cette architecture comme un simple « assistant ». Elle ressemble davantage à une manufacture cognitive : des milliers d’instances agentiques explorent des hypothèses en parallèle, abandonnent des voies, confrontent des résultats intermédiaires, recombinent des idées puis concentrent progressivement les ressources sur les pistes les plus prometteuses.

L’être humain conserve pour l’instant des fonctions décisives : choisir le problème, déterminer ce qui mérite d’être poursuivi, allouer les ressources, évaluer l’intérêt d’un résultat. Mais une partie considérable de ce qui constituait le temps ordinaire de la recherche — essayer, calculer, échouer, modifier une hypothèse, confronter plusieurs approches, recommencer — commence à pouvoir être accomplie à une échelle et à une vitesse sans équivalent biologique.

le seuil n’est peut-être pas celui de l’intelligence, mais celui de la vitesse

Depuis plusieurs années, le débat public demande quand une intelligence artificielle deviendra « aussi intelligente » ou « plus intelligente » que l’être humain. Peut-être cette manière de formuler le problème nous égare-t-elle.

Il n’est pas nécessaire qu’un agent artificiel soit individuellement supérieur au meilleur mathématicien du monde pour bouleverser les mathématiques. Il suffit qu’une infrastructure puisse mobiliser simultanément des milliers d’agents, confronter leurs propositions, réinjecter les pistes prometteuses et recommencer l’opération à très grande échelle. Dix mille mathématiciens humains ne peuvent pas être transformés pendant quatre jours en un organisme intellectuel unique : ils doivent se former, lire, discuter, écrire, dormir, se coordonner, convaincre leurs pairs. La cognition biologique possède une profondeur remarquable mais demeure prise dans le temps. L’intelligence artificielle introduit une autre temporalité.

Unidivers avait déjà formulé ce décalage en décembre 2025 dans Penser à contretemps : IA générative, angoisse globale et émergence d’une conscience-au<>du-monde. L’article partait du constat d’une « révolution épistémologique qui avance plus vite que les concepts destinés à la penser » et avançait que ce retard n’était pas simplement conjoncturel : l’IA générative modifiait déjà les conditions de production et de circulation du sens au moment même où nous cherchions encore les catégories permettant de penser cette mutation. Autrement dit, l’intelligence pratique produite par les systèmes d’IA progressait plus rapidement que notre capacité collective à conceptualiser les conséquences de ce qu’ils savaient faire.

Navier–Stokes suggère que cette désynchronisation pourrait désormais franchir un nouveau seuil en pénétrant la production du savoir scientifique elle-même. Trois vitesses commenceraient alors à se séparer : celle du progrès des systèmes artificiels ; celle de la production de connaissances par ces systèmes ; celle, beaucoup plus lente, de l’assimilation de ces connaissances par les chercheurs et les sociétés humaines.

Le seuil déterminant ne serait donc pas nécessairement le jour spectaculaire où une machine serait proclamée « plus intelligente que l’homme ». Il pourrait survenir beaucoup plus discrètement : le moment où la vitesse de production artificielle de connaissances dépasserait durablement notre vitesse collective de compréhension de ces connaissances.

certifier n’est pas comprendre

C’est ici que les mathématiques fournissent un laboratoire philosophique presque parfait. Dans notre représentation classique de la science, démontrer et comprendre entretiennent un lien intime. Une preuve mathématique ne sert pas seulement à apposer le sceau « vrai » sur une proposition. Les grandes démonstrations montrent généralement pourquoi une proposition est vraie. Elles introduisent des méthodes, dévoilent des structures, créent des concepts susceptibles de devenir à leur tour les instruments de nouvelles découvertes.

Le Clay Mathematics Institute résume lui-même cette conception en une phrase remarquable sur sa page consacrée à Navier–Stokes : pourquoi demander une preuve ? Parce qu’une preuve apporte « non seulement la certitude, mais aussi la compréhension ». Vingt-six ans après la rédaction de cette formule, l’intelligence artificielle pourrait précisément commencer à dissocier la certitude de la compréhension.

Il faut distinguer au moins trois opérations. Découvrir consiste à trouver un résultat ou une voie permettant de l’établir. Certifier consiste à établir que ce résultat découle effectivement de prémisses données selon des règles explicites. Comprendre signifie davantage : construire une représentation intellectuelle du mécanisme décisif, distinguer l’essentiel de l’accidentel, discerner ce qui peut être généralisé et pourquoi.

La démonstration produite par OpenAI a été traduite dans Lean, un assistant de preuve formelle. Son dépôt public présente une formalisation complète des principaux résultats, sans étapes laissées sous la forme de « sorry », et prévoit également un mécanisme de comparaison destiné à vérifier la correspondance entre les énoncés formalisés et ceux que la démonstration prétend établir. C’est une garantie particulièrement forte de cohérence logique interne. Ce n’est pourtant pas encore l’équivalent d’une validation scientifique collective : il faut examiner les définitions retenues, la correspondance exacte entre les théorèmes formels et le problème du Clay, reconstruire indépendamment les certificats et comprendre mathématiquement la construction. La formalisation peut certifier qu’une chaîne déductive tient ; elle ne dispense pas la communauté de déterminer ce que cette chaîne signifie.

Cette capacité de formalisation progresse elle-même rapidement. Quelques jours auparavant, Anthropic annonçait avoir produit en onze jours environ 13 millions de lignes de Lean consacrées à une formalisation du dernier théorème de Fermat. Il ne s’agissait évidemment pas de redécouvrir le théorème démontré par Andrew Wiles, mais de transformer une architecture mathématique déjà connue en un immense objet formel mécaniquement vérifiable.

La distinction est essentielle. Les 13 millions de lignes ne montrent pas que le théorème de Fermat serait devenu incompréhensible. Elles montrent en revanche qu’un volume de certification formelle humainement impossible à contrôler ligne par ligne peut néanmoins être traité et vérifié par des machines. Nous pouvons donc commencer à séparer ce que nous avions tendance à réunir : produire une démonstration, certifier sa validité et comprendre sa nécessité. Les deux premières opérations pourraient s’accélérer beaucoup plus vite que la troisième.

quand la preuve devient abondante et la compréhension rare

Cette évolution pourrait inverser une économie intellectuelle très ancienne. Pendant des siècles, la difficulté consistait d’abord à trouver une démonstration. Combien de conjectures dorment depuis cinquante ou cent ans faute d’une idée décisive ? Combien de problèmes physiques ou mathématiques restent hors d’atteinte simplement parce que l’espace des hypothèses est trop vaste pour être exploré par quelques chercheurs ?

Si des architectures agentiques pouvaient demain lancer des milliers de tentatives contre chaque question importante, la pénurie pourrait se déplacer. Lorsque l’information est devenue abondante, l’attention est devenue rare. Si les démonstrations deviennent abondantes, la compréhension pourrait devenir la nouvelle ressource rare de la science.

Imaginons qu’un système produise cent démonstrations correctes sur cent problèmes ouverts. Puis mille. La communauté scientifique devra déterminer lesquelles contiennent une idée véritablement féconde, lesquelles ouvrent un domaine, lesquelles peuvent être généralisées et lesquelles constituent seulement d’immenses assemblages formels impeccables mais conceptuellement pauvres. Le problème cesserait progressivement d’être uniquement « pouvons-nous trouver une preuve ? » pour devenir « parmi toutes les preuves disponibles, lesquelles pouvons-nous transformer en compréhension ? »

Nous verrions alors croître une catégorie de connaissance jusqu’ici relativement marginale : des résultats dont la validité est solidement établie sans que nous possédions encore une compréhension intellectuelle proportionnée à leur complexité.

la dette de compréhension

On pourrait objecter que ce décalage existe depuis longtemps. L’histoire scientifique abonde en observations qui ont précédé leur explication, en calculs efficaces dont la signification n’était pas encore claire ou en démonstrations assistées par ordinateur qu’aucun humain ne peut contrôler intégralement à la main. Nous finissons généralement par comprendre après coup. La nouveauté possible ne réside donc pas dans l’existence d’un retard entre découverte et compréhension mais dans sa vitesse d’accumulation.

Supposons qu’une intelligence artificielle découvre un résultat A. Les chercheurs humains commencent à l’étudier. Pendant ce temps, le système utilise A comme prémisse pour découvrir B, puis combine A et B afin d’établir C, avant d’utiliser A, B et C pour construire D. Lorsque le séminaire consacré à A commence enfin à produire une compréhension intuitive satisfaisante de la première démonstration, la frontière artificielle est peut-être déjà arrivée à K ou à M.

Le problème change alors de nature. Nous n’accumulons plus seulement des résultats difficiles. Nous accumulons une dette de compréhension. Tant que cette dette peut être résorbée, la situation reste familière : l’humanité finit par rattraper la découverte. Mais si la vitesse de production du savoir demeure durablement supérieure à celle de son assimilation, le retard devient cumulatif. Les nouveaux résultats reposent sur des résultats antérieurs que nous n’avons pas encore intégrés ; ceux-ci servent à leur tour de prémisses à des constructions plus avancées ; chaque étage augmente le coût intellectuel nécessaire pour rejoindre le suivant.

Ce n’est donc pas l’opacité temporaire d’un résultat qui constituerait la rupture, mais l’impossibilité croissante de résorber l’écart entre la frontière des résultats et celle de leur compréhension.

À partir d’un certain seuil, nous pourrions cesser de rattraper. Des pans d’une discipline reposeraient alors sur des résultats certifiés mais connus essentiellement par leurs interfaces : tel théorème est valide ; telles conditions permettent de l’utiliser ; telle conclusion peut en être déduite. Les scientifiques manipuleraient ces objets comme nous utilisons déjà certains composants technologiques dont aucun individu ne serait capable de reconstruire seul la totalité de la chaîne de fabrication.

La science humaine repose depuis longtemps sur une division du travail. Aucun physicien ne comprend personnellement la totalité de la physique contemporaine. La rupture serait autrement plus profonde si certaines constructions scientifiques n’étaient pleinement comprises par aucun humain.

des langages scientifiques qui ne seraient plus faits pour nous

Une étape supplémentaire, beaucoup plus prospective, peut alors être envisagée. Rien dans l’expérience Navier–Stokes ne démontre que nous en soyons déjà là. Elle permet seulement de prendre plus sérieusement au pied de la lettre une possibilité qui relevait encore récemment de la philosophie de la technique.

Les humains ont construit leurs langages scientifiques à l’échelle de leur propre cognition. Nous privilégions les objets que nous pouvons nommer, les relations que nous pouvons représenter, les dimensions que nous pouvons visualiser ou ramener à des analogies. Même les mathématiques les plus abstraites demeurent transmises entre cerveaux humains par des signes, des définitions, des diagrammes et des démonstrations organisés afin d’être compris. Rien ne garantit pourtant que des systèmes artificiels extrêmement avancés aient toujours intérêt à effectuer la totalité de leurs raisonnements dans des représentations optimisées pour notre cognition.

Pour l’instant, nous leur demandons de restituer leurs résultats sous forme de textes, d’équations ou de preuves Lean parce que nous devons pouvoir les examiner. Mais rien n’interdit qu’ils utilisent un jour, entre certaines étapes du raisonnement, des représentations orientées vers la machine — beaucoup plus vastes, fortement multidimensionnelles ou organisées selon des régularités étrangères à nos intuitions — dont la traduction dans un langage mathématique humain ne restituerait qu’une partie de la structure ou de l’efficacité.

La science produite resterait peut-être traduisible. Mais la traduction pourrait ne plus être la science elle-même. Elle en deviendrait une projection destinée à notre entendement, comme une représentation plane peut révéler quelque chose d’un objet multidimensionnel sans en restituer toute la structure. Nous ne serions alors plus seulement confrontés à des résultats difficiles à comprendre. Nous pourrions être confrontés à une formalisation et à une expression de la science partiellement étrangères à l’entendement humain.

les scientifiques, interprètes d’une science qui avance devant eux

C’est ici que l’image habituelle de « l’IA remplaçant les scientifiques » paraît presque trop simple. Le véritable risque n’est peut-être pas que l’intelligence artificielle cesse d’avoir besoin de scientifiques. C’est que les scientifiques deviennent progressivement les interprètes d’une science qui aura commencé à avancer sans attendre qu’ils la comprennent — voire les traducteurs d’une science dont certains formalismes et certains modes d’expression auront cessé de leur être immédiatement accessibles.

Leur fonction n’en deviendrait pas secondaire. Elle pourrait au contraire devenir plus cruciale : déterminer quelles questions méritent d’être posées, reconstruire des explications, identifier les mécanismes essentiels, établir des ponts avec l’expérience, détecter les hypothèses cachées, décider quelles découvertes doivent être appliquées et lesquelles exigent davantage de prudence. Autrement dit, transformer une production de résultats en connaissance humainement partageable. Mais leur position se serait déplacée. Le scientifique ne serait plus nécessairement celui qui ouvre la route. Il pourrait devenir celui qui cartographie après coup un territoire intellectuel déjà parcouru par des intelligences artificielles.

démocratisation du savoir ou concentration de sa frontière ?

Cette transformation ouvre également une question politique, mais celle-ci n’a rien d’univoque. L’intelligence artificielle pourrait considérablement démocratiser certaines formes de recherche. Un doctorant, un petit laboratoire ou un chercheur isolé peut déjà disposer d’outils de programmation, de recherche documentaire ou de formalisation qui auraient exigé hier le concours de plusieurs spécialistes. L’automatisation scientifique pourrait ainsi multiplier le nombre d’acteurs capables de participer à la production du savoir.

Mais le mouvement inverse est tout aussi plausible à la frontière la plus exigeante. La démonstration revendiquée de Navier–Stokes n’est pas sortie d’un ordinateur portable posé sur le bureau d’un doctorant. Elle résulte d’une infrastructure capable d’orchestrer des milliers d’agents et une quantité considérable de calcul. Si cette méthode se généralise, certaines découvertes pourraient dépendre d’équipements dont seuls quelques laboratoires privés, États ou consortiums disposeraient. Nous pourrions donc assister simultanément à une démocratisation massive de la capacité scientifique ordinaire et à une concentration de la frontière la plus coûteuse.

Le pouvoir scientifique ne résiderait alors plus seulement dans la possession des connaissances mais dans la capacité d’explorer le futur du savoir. Quels problèmes les systèmes les plus puissants choisiront-ils d’attaquer ? Quelles découvertes seront rendues publiques ? Qui aura accès aux moyens permettant de les reproduire ? Et que deviendra l’autonomie de la recherche si certaines frontières de connaissance ne peuvent être atteintes qu’avec des infrastructures appartenant à quelques organisations ?

À mesure que certains goulots d’étranglement intellectuels disparaîtront, d’autres deviendront déterminants : puissance de calcul, accès aux meilleurs modèles, capacités de formalisation, possibilité d’auditer les résultats et disponibilité d’experts humains capables de les interpréter. La frontière scientifique pourrait devenir simultanément cognitive, industrielle et économique.

la frontière entre vérité et intelligibilité

Il serait prématuré de conclure de Navier–Stokes qu’une science autonome vient de naître en quatre jours ou que les mathématiciens seraient déjà incapables de comprendre la démonstration produite. Celle-ci s’inscrit dans une histoire humaine, repose sur des décennies de travaux en analyse des équations aux dérivées partielles et soulève des questions complexes concernant la filiation des idées ayant rendu cette voie possible. Les humains ont fourni le problème, une grande partie du corpus conceptuel, les critères permettant de reconnaître une solution et l’infrastructure qui a lancé sa recherche.

Mais quelque chose apparaît désormais avec une netteté nouvelle : la possibilité d’une chaîne de production du savoir dans laquelle la découverte, la démonstration et la certification peuvent avancer avant que la compréhension humaine n’ait eu le temps de les rejoindre. Nous avons longtemps pensé que la frontière décisive séparerait un jour le savoir humain du savoir artificiel. Elle pourrait se trouver ailleurs.

En toute rigueur, il faudrait parler de frontière entre vérité formellement certifiable et vérité humainement intelligible. Mais cette distinction peut se dire plus simplement : la frontière ultime n’est peut-être pas entre savoir humain et savoir artificiel, mais entre vérité formalisable et vérité humainement intelligible.

Une proposition pourrait être démontrée, sa validité certifiée et ses conséquences suffisamment fiables pour servir de prémisses à de nouvelles découvertes sans qu’aucun être humain ne puisse pourtant embrasser entièrement le chemin intellectuel qui y conduit. Si cette situation devenait cumulative, le savoir continuerait d’avancer tandis que notre compréhension en constituerait de moins en moins la condition préalable.

Navier–Stokes n’annoncerait alors pas la disparition des scientifiques mais quelque chose de plus étrange : le début d’une époque où une partie de leur travail consisterait à rattraper la science. Le Clay Mathematics Institute rappelait qu’une preuve donne à la fois la certitude et la compréhension. L’intelligence artificielle nous oblige désormais à envisager que les deux puissent un jour se séparer.

Une vérité que nous pouvons certifier mais que nous ne pouvons plus véritablement comprendre appartient-elle encore, stricto sensu, au savoir de l’homme ?

Et, avec cette divergence, la figure de l’homme, qui s’enregistre sur les plages de mémoire de serveurs en sous-sol, ne commence-t-elle pas lentement mais sûrement à s’effacer sous le ressac de langages performatifs exogènes ?