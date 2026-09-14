NoSkip Festival à Saint-Brieuc : les années 2000 sont devenues un patrimoine populaire

Les 25 et 26 septembre 2026, le NoSkip Festival investit le Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc avec La Fouine, Kenza Farah, Logobi GT, Genezio, R2 et une programmation mêlant rap, R&B, afro et électro. Derrière l’efficacité du revival Y2K, l’événement raconte surtout quelque chose de notre époque : les musiques populaires des années 2000 ont suffisamment vieilli pour devenir objets de mémoire, mais pas assez pour cesser d’être vivantes.

Le téléphone à clapet est devenu une antiquité. Les téléviseurs cathodiques, les strass, les cartes à collectionner et les premières esthétiques numériques oont cessés d’être simplement démodés afin de devenir désirables. Il fallait bienque les adolescents qui écoutaient du R&B français ou du rap au milieu des années 2000 aient désormais trente ou quarante ans, parfois des enfants, et commencent à regarder leur propre adolescence comme une époque.

Le NoSkip Festival, organisé les vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026 au Palais des Congrès et des Expositions de Saint-Brieuc, s’engouffre précisément dans ce basculement. Sa communication revendique pleinement l’esthétique Y2K : téléviseurs cathodiques, flip phones, couleurs saturées, cartes « collector », références aux premiers univers numériques. Mais l’événement ne se présente pas comme une simple reconstitution nostalgique. Son mot d’ordre est plutôt celui d’une traversée : « le son des années 2000 à aujourd’hui ». La programmation met ainsi en regard des figures associées à la décennie 2000 et de jeunes artistes du rap contemporain, auxquels s’ajoutent DJ sets et musiques électroniques. L’organisation annonce 12 000 festivaliers attendus sur deux jours et trois espaces : un objectif, donc, qui devra être confronté à la fréquentation réelle après le festival.

quand La Fouine et Kenza Farah deviennent des classiques populaires

La présence de La Fouine résume presque à elle seule le phénomène. Le rappeur appartient désormais à une génération dont une partie du répertoire a quitté le statut de nouveauté pour entrer dans celui de référence collective. Même mouvement avec Kenza Farah, dont le R&B français constitue pour nombre de trentenaires la bande-son immédiatement identifiable de la seconde moitié des années 2000, ou avec Logobi GT, collectif associé à l’explosion du logobi et à la circulation du coupé-décalé et des danses urbaines dans la culture populaire française.

Ce qui devient intéressant n’est donc pas seulement de revoir ces artistes sur scène, mais de constater le changement de statut de leur musique. Toutes les générations finissent par patrimonialiser une partie de leur jeunesse : le rock des années 1960 est passé de la contre-culture au musée, le punk a rejoint les expositions, le disco est devenu un répertoire transgénérationnel et les années 1980 ont été recyclées pendant deux décennies par la mode, le cinéma, les séries et l’électro. Voici désormais venu le tour des années 2000.

Cette nostalgie possède néanmoins une particularité : la génération concernée est l’une des premières dont l’adolescence a laissé une masse considérable de traces numériques. Clips en ligne, Skyblogs, MP3, MSN, forums, premiers téléphones équipés d’appareils photo puis réseaux sociaux ont produit une mémoire abondamment documentée. Les années 2000 n’ont jamais complètement disparu : elles dormaient sur des disques durs, dans des vidéos compressées, d’anciens profils et des playlists prêtes à être réactivées.

un festival qui refuse de rester bloqué en 2005

NoSkip a toutefois l’intelligence de ne pas transformer Saint-Brieuc en musée du R&B et du rap des années 2000. L’affiche accueille également Genezio et R2, représentants d’une génération beaucoup plus récente, tandis que Mūne, Wazy et Provok prolongent l’ensemble vers le hip-hop, l’afro, le baile funk, le dancehall et l’électro-house. Le festival met aussi en avant des artistes émergents, dont 4KIZZY, présenté comme une découverte rap de Saint-Brieuc.

Le principe devient alors celui de la continuité davantage que de la commémoration : faire entendre ce qui relie les musiques urbaines d’il y a vingt ans à celles produites aujourd’hui. Le vendredi illustre clairement ce parti pris avec notamment R2, puis La Fouine, Logobi GT et un final confié à Provok, aux côtés de DJ sets et de jeunes artistes. Le programme détaillé du samedi n’est, au 11 septembre, pas encore publié par l’organisation, même si Kenza Farah et Genezio figurent bien parmi les artistes officiellement annoncés.

L’intérêt de l’affiche tient justement à cette confrontation. Le public venu retrouver les refrains de son adolescence ne sera pas seulement renvoyé vers son passé : il pourra entendre ce que le rap et les musiques urbaines sont devenus en vingt ans, comment leurs productions, leurs flows, leurs rythmes et leurs modes de diffusion se sont transformés. Le souvenir cesse alors d’être seulement confortable ; il devient un instrument de comparaison.

la génération 2000 vient désormais avec ses enfants

Le détail le plus révélateur du projet se trouve peut-être ailleurs. Le samedi, le festival déploie le NoSkiparc, espace accessible à partir de 11 h avec jeux, défis sportifs, karaoké, initiation au DJing, animations destinées aux enfants, univers photographique Y2K, créateurs, artisans, food trucks et autres activités. Les moins de 13 ans peuvent accéder gratuitement au festival lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte muni d’un billet.

Voilà donc une génération qui peut venir écouter les artistes de son adolescence avec ses propres enfants. Ce simple phénomène démographique modifie la nature même de la nostalgie. Les années 2000 ne sont plus seulement suffisamment anciennes pour provoquer le souvenir ; elles commencent à devenir transmissibles. Des chansons jadis destinées aux adolescents deviennent des refrains que l’on partage en famille. Des objets dont on se débarrassait il y a quinze ans sont reproduits comme éléments de décor. Des esthétiques regardées naguère avec un certain embarras sont aujourd’hui revendiquées.

C’est généralement de cette manière qu’apparaît un patrimoine populaire : non lorsqu’une institution décide soudain qu’une œuvre mérite d’être conservée, mais lorsqu’un nombre suffisant de personnes commencent à considérer qu’elle appartient à leur histoire commune. Il existe bien sûr une grande différence entre patrimoine institutionnel et mémoire générationnelle ; mais cette dernière constitue souvent le premier étage du processus de patrimonialisation.

la nostalgie est aussi devenue une industrie

Il serait cependant naïf de n’y voir qu’une sympathique machine à souvenirs. Le retour massif des années 2000 dans la mode, la musique, le graphisme et l’imaginaire contemporain révèle également un fonctionnement caractéristique des industries culturelles actuelles : notre époque recycle son propre passé avec une rapidité croissante.

La nostalgie possède désormais une valeur économique considérable. Les plateformes permettent de ressusciter instantanément un morceau vieux de vingt ans ; TikTok peut transformer un titre oublié en succès auprès d’adolescents qui n’étaient pas nés lors de sa sortie ; les tournées réunissant des vedettes d’une décennie antérieure se multiplient ; vêtements, accessoires et graphismes Y2K sont redevenus désirables. Nous n’attendons même plus qu’un objet culturel ait réellement disparu pour le ressusciter.

NoSkip appartient nécessairement à cette économie du souvenir. Mais sa proposition devient plus intéressante lorsqu’elle fait coexister le passé et le présent plutôt que de les opposer. Avec Genezio ou R2 à côté de La Fouine, Kenza Farah et Logobi GT, il ne s’agit plus simplement de proclamer que « c’était mieux avant ». Il devient possible d’observer tout ce qui s’est déplacé entre deux générations musicales, mais également ce qui demeure : le besoin de refrains collectifs, l’importance des identités générationnelles et cette étrange capacité d’une chanson populaire à conserver beaucoup plus longtemps qu’on ne l’imaginait la mémoire d’un moment de vie.

Saint-Brieuc cherche aussi le grand rassemblement populaire

Pour Saint-Brieuc, l’enjeu dépasse donc la seule programmation musicale. Le NoSkip Festival veut occuper pendant deux jours le Palais des Congrès et des Expositions avec trois univers : la Grande Scène NoSkip, présentée comme intergénérationnelle ; TechnoSkip, consacré aux DJ sets et aux musiques électro et techno ; et le NoSkiparc, pensé le samedi comme un espace d’animations et de vie ouvert notamment aux familles. L’événement est porté par l’association NoSkip, association loi 1901 dont le siège est établi à Plérin.

L’ambition affichée de 12 000 festivaliers est importante et doit pour l’instant être considérée exactement pour ce qu’elle est : un objectif annoncé par l’organisation, non un chiffre de fréquentation acquis. La billetterie témoigne en revanche d’une volonté de maintenir plusieurs niveaux d’accès. Au 11 septembre 2026, le pass complet est proposé à partir de 24,90 € pour une journée et 44,90 € pour deux jours, l’accès TechnoSkip à partir de 14,90 €, tandis que le NoSkiparc seul est affiché à 5 €. Ces tarifs étant liés aux catégories de billets disponibles, ils sont susceptibles d’évoluer d’ici au festival.

dans vingt ans, de quoi serons-nous nostalgiques ?

NoSkip pose finalement, presque malgré lui, une question plus intéressante que celle de savoir si le public connaît encore les paroles d’un morceau de La Fouine : à partir de quand une culture populaire devient-elle du patrimoine ?

Vingt ans semblent désormais pouvoir suffire. Les années 2000 étaient encore récemment cette décennie dont on raillait les jeans taille basse, les téléphones à clapet, les sonneries polyphoniques, les Skyblogs et certaines productions R&B. Elles sont aujourd’hui citées, collectionnées, rejouées et transmises. Le ridicule d’hier est devenu le vintage d’aujourd’hui, avant peut-être de devenir demain une archive culturelle étudiée avec le sérieux que nous accordons désormais à des formes populaires autrefois méprisées.

Les enfants qui accompagneront leurs parents au NoSkiparc regarderont probablement dans vingt ans nos smartphones, nos stories et nos playlists algorithmiques avec la même tendresse amusée. À Saint-Brieuc, les 25 et 26 septembre, on pourra donc venir écouter La Fouine, Kenza Farah, Logobi GT, Genezio, R2 et toute une série d’artistes ou de DJ. Mais derrière les basses et les téléviseurs cathodiques se produit quelque chose de plus discret : la génération 2000 est en train de découvrir qu’elle possède désormais un passé — et qu’elle commence déjà à le transmettre.

NoSkip Festival — vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, Palais des Congrès et des Expositions, rue Pierre-de-Coubertin à Saint-Brieuc. NoSkiparc le samedi à partir de 11 h. Programme détaillé du samedi à venir. Tarifs constatés au 11 septembre 2026 : Full NoSkip à partir de 24,90 € la journée et 44,90 € les deux jours ; TechnoSkip à partir de 14,90 € ; NoSkiparc : 5 €. Moins de 13 ans : gratuit avec un adulte muni d’un billet.