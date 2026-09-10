Odysséa Brest : derrière la vague rose, où va l’argent de la lutte contre le cancer du sein ?

Dimanche 13 septembre 2026, plusieurs milliers de coureurs et de marcheurs sont attendus au Moulin-Blanc, au Relecq-Kerhuon, pour Odysséa Brest. Derrière l’impressionnante marée de maillots roses, l’événement raconte cependant autre chose qu’une simple journée sportive : la manière dont une mobilisation populaire peut devenir une ressource concrète pour la prévention, la recherche et l’accompagnement des personnes atteintes d’un cancer du sein.

À première vue, Odysséa appartient à une catégorie désormais familière : celle des grandes courses caritatives capables de rassembler familles, entreprises, sportifs réguliers et marcheurs occasionnels autour d’une cause. À Brest, le phénomène a pris une dimension particulière. Selon le bilan publié par Odysséa, 12 000 participants ont été enregistrés lors de l’édition 2025 et 115 000 euros ont été collectés, un record financier pour l’étape brestoise. Depuis 2003, l’association annonce 1 125 933 euros collectés et indique que plus de 163 377 personnes ont couru ou marché lors des différentes éditions brestoises. Ces données sont celles communiquées par l’organisateur.

Dimanche 13 septembre, le parking du Moulin-Blanc accueillera de nouveau cette « vague rose ». Le village ouvrira à 8 h. Le 10 km chronométré partira à 9 h 30, suivi à 9 h 45 d’une marche solidaire de 9 km. Les courses et marches de 5 km partiront à 11 h. Une remise de chèque est programmée à 10 h 45. L’événement est délibérément conçu pour ne pas s’adresser uniquement aux coureurs : la compétition sportive n’est qu’une composante d’une manifestation dont la vocation première reste la mobilisation contre le cancer du sein.

derrière la vague rose, des financements concrets

Le succès d’Odysséa tient évidemment à sa puissance visuelle. Quelques milliers de personnes vêtues de rose au bord de la rade produisent une image immédiatement compréhensible : celle d’un territoire rassemblé contre une maladie qui touche chaque année des dizaines de milliers de femmes en France. Mais l’intérêt de l’événement ne s’arrête pas à cette image : que permet concrètement de financer cette mobilisation ?

Les sommes collectées lors de l’étape brestoise sont reversées à des acteurs engagés localement dans la lutte contre le cancer du sein. Pour l’édition 2025, Odysséa annonçait parmi les bénéficiaires le Comité du Finistère de la Ligue contre le cancer, l’association ABSOR/APPRO de la clinique Pasteur-Lanroze, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Bretagne, l’association Sterenn de Morlaix et le fonds de dotation Innoveo.

Au fil des différentes éditions, les fonds issus d’Odysséa Brest ont contribué à des réalisations très concrètes : matériel destiné aux soins de support, prestations de socio-esthétique, soutien-gorge et bonnets pour les patientes, équipements sportifs, chaussons réfrigérants utilisés pendant certaines chimiothérapies, vélos d’appartement dans des antennes de la Ligue contre le cancer ou encore financement d’équipements destinés au repérage des ganglions sentinelles. Des fonds ont également accompagné la création d’un espace Sport et Santé au centre hospitalier de Morlaix. Ces réalisations ne correspondent pas aux seuls fonds recueillis en 2025 : elles illustrent l’utilisation des sommes collectées au cours des différentes éditions.

Voilà probablement ce qui distingue le plus utilement Odysséa d’une simple opération de communication autour d’un ruban rose : la mobilisation symbolique finit par se traduire en équipements, en accompagnements et en services destinés aux personnes malades. Certaines dépenses peuvent sembler modestes à l’échelle des milliards consacrés chaque année à la santé. Elles se situent pourtant précisément dans une dimension du traitement longtemps considérée comme périphérique : celle de la vie pendant et après la maladie. Soigner un cancer ne consiste pas uniquement à retirer une tumeur, administrer une chimiothérapie ou pratiquer une radiothérapie. Il faut aussi vivre avec la fatigue, les modifications du corps, les douleurs, l’anxiété, les conséquences professionnelles ou l’isolement social. La prise en charge oncologique s’est progressivement élargie à ces dimensions.

courir contre le cancer n’est pas seulement une métaphore

Le choix d’une course comme support de mobilisation pourrait sembler purement symbolique : courir pour celles et ceux qui combattent la maladie. Il existe pourtant un rapprochement beaucoup plus concret entre activité physique et médecine.

L’activité physique adaptée fait aujourd’hui partie des soins oncologiques de support. Les autorités sanitaires indiquent qu’une activité régulière et adaptée pendant ou après les traitements peut contribuer à maintenir ou améliorer la condition physique, diminuer la fatigue, réduire certains symptômes anxieux ou dépressifs et améliorer la qualité de vie. Les études disponibles montrent également une association entre activité physique régulière et diminution du risque de récidive ou de mortalité pour plusieurs cancers, notamment celui du sein.

Cela ne signifie évidemment pas que courir « soigne » un cancer. Il ne s’agit ni d’un traitement substitutif ni d’une garantie individuelle contre une récidive. Mais ces données montrent que la frontière traditionnelle entre le traitement médical et ce qui entourerait simplement le traitement est devenue beaucoup moins pertinente. Le paradoxe d’Odysséa apparaît alors intéressant : des personnes en bonne santé courent ou marchent afin de financer, entre autres, des dispositifs permettant à des personnes malades de continuer elles-mêmes à pratiquer une activité physique adaptée. La course cesse alors d’être seulement l’image du soin. Elle contribue à en financer certaines composantes.

dans le Finistère aussi, le dépistage demeure un enjeu majeur

La spectaculaire visibilité d’Odysséa ne doit cependant pas masquer un problème beaucoup moins photogénique : celui de la prévention et du dépistage.

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez les femmes en France. Les données nationales reposent ici sur des estimations épidémiologiques : pour 2023, l’Institut national du cancer estime à 61 214 le nombre de nouveaux cas en France métropolitaine et à 12 765 le nombre de décès dus au cancer du sein.

Sur plusieurs décennies, les estimations d’incidence montrent une forte progression : le taux standardisé monde est passé de 72,8 cas pour 100 000 femmes en 1990 à 99,2 en 2023. Ces taux standardisés permettent de comparer les évolutions dans le temps en neutralisant notamment les effets liés à la structure par âge de la population. Ils ne correspondent donc pas à un simple comptage territorial brut. Cette évolution doit par ailleurs être nuancée : sur la période récente 2019-2023, l’augmentation moyenne n’est plus que de 0,2 % par an et l’incidence tend désormais vers une stabilisation, tandis que la mortalité a diminué sur le long terme.

Le programme national de dépistage organisé propose aux femmes de 50 à 74 ans sans risque particulier une mammographie tous les deux ans. Sur la période 2024-2025, Santé publique France calcule un taux standardisé de participation au programme organisé de 45,7 % en France, contre 52,4 % en Bretagne et 53,0 % dans le Finistère.

Ces taux sont calculés à partir du nombre de femmes ayant réalisé une mammographie dans le cadre du programme rapporté à la population cible, puis standardisés sur l’âge afin de permettre les comparaisons entre territoires et périodes. Ils ne doivent donc pas être lus comme de simples pourcentages bruts de femmes dépistées. Surtout, ils ne mesurent que le dépistage organisé : des mammographies de dépistage sont également pratiquées en dehors de ce dispositif et Santé publique France estime que cette activité concerne de l’ordre de 10 % de la population cible.

Le Finistère se situe donc sensiblement au-dessus de la moyenne nationale, tout en restant inférieur à la cible européenne de 70 % de participation au programme organisé. La statistique reste significative : elle montre l’écart qui subsiste entre la très forte visibilité publique de la lutte contre le cancer du sein et la difficulté beaucoup plus quotidienne consistant à faire participer régulièrement les populations concernées aux politiques de prévention. Une manifestation comme Odysséa peut précisément contribuer à rendre le sujet visible, rappeler l’importance du dépistage et permettre aux acteurs de santé de rencontrer des personnes qu’une campagne institutionnelle classique atteindrait plus difficilement.

quand la mobilisation associative complète le financement de la santé

Le succès d’Odysséa permet aussi d’observer la manière dont une mobilisation associative peut compléter les moyens consacrés à la prévention, à la recherche et à l’accompagnement des personnes malades.

Depuis 2003, Odysséa Brest annonce avoir collecté plus d’un million d’euros pour la lutte contre le cancer du sein. Cette somme correspond au cumul des différentes éditions, et non à un financement annuel. Les dons, partenariats et inscriptions permettent de soutenir des projets, d’acquérir certains équipements, d’accompagner des associations ou encore de développer plus rapidement certaines initiatives. Odysséa indique que la totalité des bénéfices dégagés par ses événements est reversée à la lutte contre le cancer du sein. À Brest, la mobilisation sportive — inscriptions, partenariats, dons et bénévolat — produit ainsi un financement redistribué localement.

Certains de ces financements concernent des activités que les autorités sanitaires considèrent désormais comme faisant pleinement partie du parcours de soins. L’activité physique adaptée, le soutien psychologique ou la prise en charge de certaines conséquences des traitements ne constituent plus de simples suppléments de confort. Ils appartiennent à ce que l’Institut national du cancer définit comme les soins oncologiques de support indispensables à une prise en charge globale.

Ces financements associatifs ne se substituent pas au financement du système de santé : ils permettent notamment de compléter, développer ou accélérer certains dispositifs d’accompagnement. Leur utilité se mesure précisément dans cette capacité à transformer une mobilisation citoyenne en moyens supplémentaires au plus près des patientes et des structures locales.

La mobilisation associative prend ainsi tout son sens lorsqu’elle complète des financements structurels et permet d’améliorer concrètement l’accompagnement des personnes malades.

une maladie transformée en expérience collective

Reste quelque chose que les bilans financiers mesurent difficilement. Le cancer est d’abord vécu dans l’intimité : annonce du diagnostic, consultations, corps qui change, traitements, peur de la rechute. Odysséa accomplit le mouvement inverse. Pendant quelques heures, la maladie sort des chambres, des cabinets médicaux et des services d’oncologie pour occuper l’espace public.

Des patientes courent ou marchent avec d’anciennes patientes. Des familles portent le nom d’une personne disparue. Des collègues viennent en groupe. D’autres participants ne connaissent directement aucune personne malade mais s’inscrivent parce que la cause leur paraît suffisamment importante pour lui consacrer de l’argent et une matinée.

La multiplication des grandes mobilisations autour du ruban rose peut parfois donner le sentiment d’une cause devenue familière. Mais ce serait passer à côté de ce qu’un rassemblement de cette taille parvient effectivement à produire : rendre collectivement visible une maladie qui demeure individuellement éprouvée.

Les progrès médicaux ont profondément modifié le rapport au cancer du sein. Le chiffre de 88 % correspond à la survie nette standardisée à cinq ans des femmes diagnostiquées entre 2010 et 2015. Il ne s’agit donc ni d’un taux établi à partir des diagnostics de 2026 ni d’une probabilité individuelle applicable à toutes les patientes. La survie nette mesure la survie qui serait observée si le cancer étudié était la seule cause possible de décès ; sa standardisation permet notamment de limiter l’effet des différences d’âge.

Le pronostic varie considérablement selon le type de tumeur, son stade au moment du diagnostic et de nombreux paramètres individuels. Mais ce chiffre rappelle une transformation majeure : pour un très grand nombre de femmes, l’enjeu n’est plus seulement de survivre à la maladie. Il consiste également à vivre pendant et après elle, parfois avec des séquelles physiques, psychologiques, familiales ou professionnelles durables. C’est à cet endroit que les soins de support, le sport adapté, la socio-esthétique ou certains équipements financés localement prennent tout leur sens. Ils ne guérissent pas le cancer. Ils participent à soigner la vie qui continue autour de lui.

Mais dimanche, le chiffre intéressant ne sera peut-être pas seulement celui du nombre de participants présents au Moulin-Blanc. Ce sera aussi celui inscrit sur le chèque remis à 10 h 45 — et, plus encore, ce que cette somme permettra concrètement de financer dans les mois qui suivront.

C’est à cet endroit qu’Odysséa cesse d’être seulement une spectaculaire photographie rose pour devenir un véritable sujet de société.

Le Relecq-Kerhuon, dimanche 13 septembre 2026

ouverture du village

8 h

échauffement collectif

9 h 15

course 10 km chronométrée

9 h 30

marche solidaire 9 km non chronométrée

9 h 45

podium

10 h 30

remise de chèque

10 h 45

échauffement collectif

10 h 50

course et marche 5 km non chronométrées

11 h

podium

11 h 45

fermeture du village

14 h

accès

Des navettes Bibus gratuites seront mises à disposition pour rejoindre le village. Elles partiront toutes les sept minutes à partir de 8 h 45 depuis la zone commerciale du Froutven, à proximité d’Ikea. Les navettes retour circuleront jusqu’à 12 h 40, également toutes les sept minutes.

Des parkings gratuits sont annoncés au parking des Mouettes, au siège du Crédit Mutuel de Bretagne, au centre E.Leclerc du Relecq-Kerhuon et dans la zone du Froutven.