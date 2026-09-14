Paris. Le 59 Rivoli, un modèle de coopération artistique au cœur de la capitale

Situé, comme son nom l’indique, au 59 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, le 59 Rivoli est un espace consacré à la création contemporaine. Son fonctionnement repose sur un modèle largement autogéré où solidarité, coopération et engagement collectif sont au cœur du projet. Mais derrière ses murs couverts de couleurs se joue aussi une expérience singulière : celle d’un ancien squat artistique devenu lieu culturel reconnu sans avoir entièrement renoncé à son esprit d’origine.

Né en 1999 de l’occupation d’un immeuble alors abandonné, le 59 Rivoli accueille aujourd’hui une trentaine d’artistes venus d’horizons et de pays différents. Quinze artistes constituent le noyau permanent du collectif tandis que quinze autres places sont attribuées à des artistes en résidence, généralement pour une durée de trois à six mois, à l’issue d’appels à candidatures organisés deux fois par an. Une rotation qui contribue au renouvellement constant des pratiques et des univers présents dans les six étages du bâtiment.

Dès la porte d’entrée franchie, le visiteur est saisi par l’abondance des œuvres, la diversité des styles et les couleurs qui envahissent les murs, jusque dans les cages d’escalier menant aux ateliers. Ici, les influences se croisent et se répondent dans un environnement où le processus de création lui-même est donné à voir. Le public ne pénètre pas seulement dans un espace d’exposition : il entre dans un lieu de travail où l’art se fabrique quotidiennement.

Le 59 Rivoli s’inscrit pleinement dans son quartier et dans son époque. Cette présence est d’autant plus singulière que le bâtiment se trouve au cœur de l’un des axes commerciaux et immobiliers les plus convoités de la capitale. Dans un centre parisien où le prix du foncier tend à éloigner ateliers, artisans et artistes, six étages demeurent ainsi consacrés à la création. L’existence même du lieu pose une question très concrète : quelle place une métropole accepte-t-elle encore de réserver à des activités dont la valeur culturelle est considérable, mais qui ne peuvent rivaliser avec la rentabilité du commerce ou de l’immobilier ?

Le 59 Rivoli constitue en cela une exception urbaine autant qu’artistique. Il rappelle que la vitalité culturelle d’une ville ne dépend pas seulement de ses musées, de ses grandes institutions ou de ses équipements prestigieux, mais aussi de sa capacité à préserver des espaces où la création peut rester visible, accessible et relativement affranchie des logiques de marché.

Francesco, qui dit avec humour être originaire du « pays Beau Gosse », explique avoir participé aux débuts de l’aventure il y a près de vingt-sept ans. Le 1er novembre 1999, trois artistes, Gaspard Delanoë, Kalex et Bruno Dumont, investissent le 59 rue de Rivoli, vaste immeuble haussmannien laissé à l’abandon depuis plusieurs années par le Crédit Lyonnais. Quelques jours plus tard, une dizaine d’artistes rejoignent les lieux, y installent leurs ateliers et les ouvrent au public.

Menacé d’expulsion, le collectif parvient néanmoins à inscrire durablement son projet dans le paysage culturel parisien. Après l’élection de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris en 2001, la Ville rachète l’immeuble et engage sa rénovation. Le 59 Rivoli rouvre officiellement ses portes en novembre 2009, cette fois dans un cadre pérenne, tout en conservant son principe d’autogestion artistique.

Ce passage du squat illégal au lieu culturel reconnu constitue peut-être le paradoxe le plus intéressant de son histoire. Le 59 Rivoli est né d’un geste de rupture avec l’ordre établi, mais sa survie a finalement dépendu de l’intervention de la puissance publique. L’ancien squat est ainsi devenu une forme singulière d’institution culturelle sans adopter complètement les codes d’une institution. Il conserve son fonctionnement collectif, ses ateliers ouverts et une grande proximité entre artistes et visiteurs tout en occupant légalement un bâtiment rénové par la Ville.

L’expérience pose une question qui dépasse largement le cas parisien : une contre-culture peut-elle entrer dans l’institution sans perdre ce qui faisait sa singularité ? Dans le cas du 59 Rivoli, la réponse semble moins tenir à un statut juridique qu’à la manière dont le lieu continue d’être habité. Ce sont la rotation des artistes, l’ouverture des ateliers, l’absence de monumentalité et la présence quotidienne du travail en cours qui maintiennent une distance avec le fonctionnement classique d’un musée ou d’un centre d’art.

Francesco

La passion de Francesco pour le dessin et la peinture remonte à l’enfance, peut-être nourrie aussi par l’influence de son père, lui-même artiste peintre. Installé à Paris, Francesco n’a fréquenté ni l’École des beaux-arts ni les cours académiques de peinture : il revendique un parcours d’autodidacte. Sa pratique accorde une place essentielle au geste, aux formes et à la couleur.

La figure humaine occupe une place importante dans son travail. Visages et corps émergent des compositions sans nécessairement rechercher une représentation fidèle : les formes se rencontrent, se déplacent, les couleurs se superposent et produisent leurs propres présences.

Selon le jour et l’heure de la visite, le public peut rencontrer plusieurs artistes dans leurs ateliers et échanger directement avec eux. C’est l’une des particularités essentielles du lieu : les ateliers sont accessibles gratuitement pendant les heures d’ouverture et permettent d’observer non seulement des œuvres achevées, mais aussi leur élaboration, les outils, les matériaux et parfois les hésitations qui accompagnent le travail artistique.

Cette proximité modifie profondément la relation habituelle entre l’œuvre et celui qui la regarde. Dans un musée ou une galerie, le public rencontre généralement le résultat d’un processus achevé et sélectionné ; au 59 Rivoli, il peut rencontrer le processus lui-même. Une toile demeure inachevée, une sculpture attend encore sa forme définitive, l’atelier conserve ses essais, ses rebuts et son désordre. L’artiste n’est plus seulement un nom imprimé à côté d’une œuvre : il peut se trouver quelques mètres plus loin.

La démocratisation culturelle prend alors un sens plus large que la seule gratuité de l’entrée. L’obstacle à l’art n’est pas uniquement économique : il peut aussi être symbolique. Certains publics hésitent à franchir la porte d’une galerie ou d’un centre d’art dont ils ne maîtrisent ni les codes ni le langage. Ici, l’organisation même du bâtiment réduit cette distance. On entre, on monte un escalier, on pousse parfois la porte d’un atelier, on regarde quelqu’un travailler. La création perd une part de son cérémonial sans perdre pour autant son mystère.

Colourkatl, alias Katrin Hinterholzer, artiste autrichienne Une œuvre de Colourkatl, alias Katrin Hinterholzer, qui lui a demandé une centaine d’heures de travail

L’ouverture au public constitue ainsi l’une des valeurs fondamentales du 59 Rivoli. L’objectif est autant de montrer des œuvres que de susciter la rencontre, l’interrogation, l’émotion ou parfois la confrontation des regards.

Cette volonté d’ouverture rencontre néanmoins sa propre limite : l’espace est rare. Trente artistes seulement peuvent travailler simultanément dans un bâtiment que beaucoup aimeraient intégrer. D’où la nécessité des appels à candidatures, de la rotation des résidences et des choix collectifs. Derrière l’image spontanée du squat artistique apparaît donc une véritable question de gouvernance : comment préserver un idéal d’ouverture lorsqu’il faut nécessairement sélectionner celles et ceux qui pourront en bénéficier ? L’autogestion ne supprime pas la décision ; elle cherche plutôt à en déplacer les règles.

L’association organise également des visites scolaires et collectives afin de développer les liens avec le monde éducatif, culturel et associatif. La démarche participe à cette volonté de rendre visibles les coulisses de la création et d’établir un rapport moins vertical entre artistes et publics.

Gaspard Delanoë, l’un des fondateurs du 59 Rivoli Jules

Lola Arring, peintre et plasticienne spécialisée dans les œuvres à grande échelle

L’influence du 59 Rivoli dépasse largement les frontières parisiennes. Le collectif a notamment exposé à l’Académie des beaux-arts de Florence en 2017 et, la même année, à la Maison slovène de Prague. Il s’est également rendu à Amsterdam en 2018, à Pise en 2019, à La Réunion en 2021, à Bucarest en 2022 et 2024, puis à Linz, en Autriche, en 2025. Ces échanges internationaux prolongent à l’extérieur le principe qui organise le lieu lui-même : faire circuler les artistes, les pratiques et les regards.

En complément des ateliers, le 59 Rivoli dispose au rez-de-chaussée d’une galerie d’exposition de 90 m² répartie sur deux niveaux et largement ouverte sur la rue. Elle accueille des expositions collectives temporaires, généralement proposées pour deux semaines, sélectionnées à l’issue d’appels à projets. Concerts, performances et nocturnes viennent également compléter la programmation du lieu.

Plus d’un quart de siècle après l’occupation initiale de l’immeuble, le 59 Rivoli vaut donc moins comme survivance pittoresque du Paris des squats que comme expérience culturelle toujours active. Il montre qu’un lieu peut être régularisé sans nécessairement être normalisé et qu’un bâtiment situé au cœur d’une capitale peut conserver une fonction qui échappe partiellement aux seules logiques marchandes. Rien ne garantit qu’un tel équilibre soit reproductible partout. Mais c’est précisément ce qui fait du 59 Rivoli davantage qu’une adresse spectaculaire à visiter : un laboratoire, imparfait et vivant, de ce que pourrait être une autre manière de faire place aux artistes dans la ville.

Infos pratiques

Le 59 Rivoli

59 rue de Rivoli, 75001 Paris

Ouverture : du mardi au dimanche, de 13 h à 20 h. Fermeture le lundi.

Entrée libre et gratuite.