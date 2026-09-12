Rennes. Elisa Roy explore le quotidien des Femmes en chantier

À la Maison des associations de Rennes, jusqu’au samedi 19 septembre 2026, l’espace d’exposition L’Instantané accueille le travail photographique d’Élisa Roy. Dans cette première exposition personnelle, la Rennais donne la parole à quinze femmes qui exercent des métiers du chantier et de la construction.

Elles sont architectes, conductrices de travaux, maçonnes, peintres, plombières ouvrières en construction navale, électriciennes ou encore cheffes de chantier. Leurs visages et leurs gestes habillent temporairement l’espace d’exposition de la Maison des associations. Pour sa première série, Élisa Roy, lauréate de la bourse FRIJ (Fonds Rennais d’Initiatives Jeunes) proposée par le 4bis, s’est intéressée à celles qui exercent dans un univers encore largement masculin.

Elisa Roy

C’est après des études en architecture à l’ENSAB (École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, à Rennes) qu’Élisa Roy se lance dans la photographie. Elle souhaite alors parler d’un milieu dans lequel elle a baigné pendant cinq ans : les femmes dans les métiers de construction. « J’avais envie de mettre en lumière toutes ces femmes souvent invisibilisées, qui doivent sans cesse légitimer leur travail, faire face aux stéréotypes et gagner leur place. »

Son objectif : contribuer, à son échelle, à promouvoir la mixité et l’égalité professionnelle dans ce milieu.

Ses interrogations ont pris la forme de photographies noir et blanc, et couleurs. « Ma formation d’architecture m’aide beaucoup dans la composition« , souligne-t-elle. « Je suis particulièrement attentive aux lignes, aux volumes, aux perspectives et à la façon dont les personnes prennent place dans l’espace. » Des plans rapprochés révèlent des regards concentrés et des gestes affirmés tandis que des plans d’ensemble les montrent dans leur élément professionnel au milieu de bâtiments et entourées exclusivement d’une équipe masculine.

Le traitement visuel est différent, mais le sujet rappelle les séries de la photographe Julie Bourges. Actuellement exposée aux Champs Libres (La mer, jamais ne s’efface, jusqu’au 20 septembre 2026), cette dernière a documenté le travail de ces femmes, pêcheuses ou charpentières de marine, qui inventent leur place dans un milieu longtemps pensé comme masculin. Comme elle, Élisa Roy explore le quotidien de professionnelles dans un environnement qui ne les a pas toujours pas toujours accueillies d’égal à égal.

Art et société sont ici liés. Cette première série engage son travail dans une dynamique sociale et plonge au cœur de la société, tout en transmettant des valeurs, du moins des questionnements. Reflet des enjeux contemporains, vecteur d’identité et d’engagement, elle souhaite rendre visible, par sa photographie, des réalités que l’on méconnaît parfois. « Montrer des femmes dans le bâtiment, c’est aussi contribuer à rendre cette image plus naturelle et évidente et ainsi déconstruire certains stéréotypes.«

« La photographie permet de créer une proximité avec les personnes et de faire évoluer les représentations.«

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est de découvrir une situation encore plus alarmante que je ne le pensais« , raconte-t-elle. « La présence des femmes étant très faible sur les chantiers, certains équipements comme les sanitaires ou les vestiaires ne leur sont même pas toujours dédiés. C’est révélateur d’un milieu qui a longtemps été pensé pour les hommes et par les hommes. » En 2024, une étude de la FFB (Fédération Française du Bâtiment) révélait que seulement entre 2 et 3 % de femmes étaient sur les chantiers. (source)

Malgré les difficultés, les modèles demeurent avant tout des passionnées. « Elles souhaitent faire évoluer les mentalités et montrer qu’elles ont autant leur place que les hommes sur les chantiers.«

Infos pratiques :

L’instantané – Espace d’exposition

360, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Le samedi de 14h à 18h

Fermé le dimanche et jours fériés