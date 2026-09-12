Rennes. Le Quartier Littéraire, un café-librairie d’occasion ouvre quai Lamennais

Au 19 quai Lamennais, à Rennes, Le Quartier Littéraire a ouvert ses portes début septembre 2026. Porté par Stéphanie Jouin et Julien Déniel, ce café littéraire propose des livres d’occasion, du café, des pâtisseries et un lieu où lire, travailler, flâner ou rencontrer d’autres lecteurs.

En septembre 2026, Stéphanie Jouin et Julien Déniel ont ouvert au 19 quai Lamennais, en plein centre de Rennes, un café littéraire consacré aux livres d’occasion. Le lieu mêlera vente de livres, café, pâtisseries, espaces de lecture, temps de travail et événements culturels. Son ambition est simple à formuler, mais plus rare à incarner : faire du livre non seulement un objet à acheter, mais un prétexte à rester.

Stéphanie et Julien ont 29 ans. Elle est originaire de Normandie, lui du Finistère. Ils se sont rencontrés à Rennes, sur les bancs d’un master, avant de devenir amis, puis associés. Ensemble, ils ont fondé VU Magazine, un média sur les réseaux sociaux devenu aussi agence de marketing. Après cinq ans d’activité entrepreneuriale dans un univers très digital, le désir de créer un lieu physique s’est imposé.

« Après avoir stabilisé cette première belle société, créer un lieu physique, qui ne résulte pas d’éléments digitaux, nous tenait particulièrement à cœur », explique Stéphanie Jouin. Le Quartier Littéraire apparaît ainsi comme un déplacement significatif : passer des flux numériques à un lieu situé, des publications en ligne à une porte que l’on pousse, d’une communauté virtuelle à une pièce commune.

Un rêve né à 16 ans

L’histoire du Quartier Littéraire commence pourtant bien avant le local du quai Lamennais. Stéphanie Jouin la fait remonter à ses 16 ans. À l’époque, elle lit Les Gens Heureux Lisent et Boivent du Café, premier roman d’Agnès Martin-Lugand. Le livre raconte le deuil, l’amour, la reconstruction et la possibilité d’un refuge par les livres.

« Je pense que le moment de sa lecture a beaucoup joué », confie-t-elle. « L’école m’avait dégoûtée de la littérature et, depuis peu, je m’étais remise à lire. Avant ce roman, je me contentais d’enchaîner les niaiseries pour adolescents. Jusqu’au jour où je suis tombée sur la couverture de ce livre, dont l’auteure était encore méconnue. Je pense que, pour la première fois, j’ai ressenti la vive émotion que produit un bon livre. Et, dans cette histoire, le décor qui y était dépeint m’est apparu comme une évidence : c’était ça que je voulais, et je n’ai jamais cessé de le vouloir. »

Le Quartier Littéraire est donc moins une reconversion qu’une fidélité. Une idée adolescente a traversé les années, les études, l’entrepreneuriat, les réseaux sociaux et les premiers projets. Elle prend aujourd’hui la forme d’un café-librairie de seconde main, installé sur les quais de la Vilaine.

Quai Lamennais, un lieu évident

Pourquoi le 19 quai Lamennais ? Stéphanie Jouin ne cherche pas à rationaliser à l’excès. « Tout. Une visite a suffi pour qu’on sache que c’était ce lieu, et pas un autre. Ça ne s’explique pas. »

Cette réponse dit quelque chose de la nature même du projet. Un café littéraire ne se résume pas à une surface commerciale. Il doit produire une atmosphère. Le lieu choisi doit pouvoir accueillir des livres, des corps, des silences, des discussions, des cafés posés près d’une page, des lecteurs de passage et des habitués.

L’ambiance recherchée mêlera « le moderne et l’ancien ». Le Quartier Littéraire ne veut pas être seulement une librairie d’occasion, ni seulement un salon de thé. Il s’annonce comme un refuge urbain : un espace au cœur de la ville où l’on pourra acheter un livre, boire un café, lire, travailler ou simplement ne pas être sommé de consommer trop vite.

Le café occupera d’ailleurs une place centrale. « Un vrai volet à part entière, il prendra la moitié de l’espace », précise Stéphanie Jouin. Le projet ne fera donc pas du café un simple accompagnement de la vente de livres, mais l’une des deux jambes du lieu.

Stéphanie

Des livres d’occasion, récents et en bon état

Le Quartier Littéraire proposera plusieurs milliers d’ouvrages d’occasion. Les livres proviendront de partenariats noués avec des associations et ressourceries, notamment en Bretagne et en Normandie. Le site du projet insiste sur ce principe : pas de livres neufs, mais des ouvrages de seconde main, sélectionnés, remis en circulation, proposés à des prix accessibles.

Il n’y aura pas de ligne éditoriale étroite. Stéphanie Jouin ne souhaite pas enfermer le lieu dans un genre ou une prescription trop stricte. Littérature contemporaine, classiques, jeunesse, essais, poésie, bande dessinée : le projet se veut ouvert. Une exigence demeure cependant : « Je mets un point d’honneur à avoir des livres en bon état et récents. »

Cette attention est importante. Le livre d’occasion souffre parfois d’une image de rebut ou de second choix. Le Quartier Littéraire veut au contraire défendre une occasion désirable : des livres déjà lus, mais propres, beaux, accessibles, capables de retrouver une place entre de nouvelles mains.

Les premières ventes organisées avant l’ouverture ont déjà permis d’écouler plus de 1000 ouvrages lors de journées de déstockage. Elles ont aussi confirmé l’existence d’un public rennais curieux de livres accessibles et d’espaces hybrides, à la fois marchands, conviviaux et culturels.

Une campagne Ulule pour terminer les travaux

Avant l’ouverture, il reste des travaux à financer. Le projet a donc lancé une campagne Ulule, construite autour de box littéraires et de contreparties. Chaque euro récolté doit servir à finaliser l’aménagement du café littéraire.

La campagne mentionne notamment les travaux d’accessibilité, la porte d’entrée, le plafond, le mobilier de bibliothèque, le comptoir, la machine à café et les équipements de service. Interrogée sur la priorité immédiate, Stéphanie Jouin répond sans détour : « Le sol. »

Ce détail très concret rappelle qu’un lieu culturel naît aussi de contraintes matérielles. Avant les lectures, les rencontres, les clubs de lecture et les cafés du dimanche, il faut mettre aux normes, poser, réparer, rendre accessible, équiper. L’imaginaire littéraire passe par le chantier.

Lire, travailler, rencontrer

Le Quartier Littéraire se définit comme un « lieu de vie culturel ». L’expression est souvent employée, parfois jusqu’à l’usure. Ici, elle correspond à une programmation déjà envisagée : rencontres avec des auteurs, privatisations pour des book clubs, ateliers d’écriture, brunchs le dimanche matin.

Le projet arrive à Rennes dans un moment où beaucoup de lieux cherchent à retisser du lien autour de pratiques culturelles simples. Lire reste une activité intime, mais elle n’est pas forcément solitaire. On lit seul, mais on aime savoir que d’autres lisent autour de soi. On choisit seul un livre, mais on aime qu’une autre main l’ait recommandé, donné, chiné, remis en circulation.

Stéphanie Jouin formule cette relation de manière très personnelle : « Je peux me trouver n’importe où dans le monde, il me suffit d’ouvrir un livre pour me sentir chez moi. La lecture fait partie de mon équilibre, je ne pars jamais de chez moi sans un livre, même pour un court trajet. »

« Exactement ce qu’il me fallait »

Que souhaite faire ressentir Stéphanie Jouin aux premiers visiteurs ? « Un mélange d’excitation et de joie. Je voudrais qu’ils se sentent très bien accueillis, et qu’en parcourant la boutique des yeux, ils se disent : “Ok, c’est exactement ce qu’il me fallait.” »

Cette phrase pourrait servir de boussole au projet. Dans une ville déjà riche en librairies, cafés, bibliothèques, espaces de coworking et lieux culturels, Le Quartier Littéraire devra trouver sa singularité. Celle-ci tient peut-être à son croisement : le prix accessible du livre d’occasion, l’attention portée à l’atmosphère, la présence du café, la place donnée aux communautés de lecteurs, mais aussi l’histoire très personnelle qui porte l’ensemble.

Stéphanie Jouin résume le projet ainsi : « Un café littéraire dans lequel on peut acheter des livres d’occasion, et se détendre dans un endroit chaleureux en plein milieu de la ville. »

Le Quartier Littéraire

19 quai Lamennais, Rennes

Ouverture prévue : septembre 2026

Campagne participative en cours sur Ulule

Instagram : @lequartierlitteraire