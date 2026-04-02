Demi-humain, combat et quotidien : les mangas à ne pas manquer en avril 2026

Que nous réserve la sélection mensuelle des mangas à paraître en ce début de printemps ? Du shônen au webtoon, il y en a pour tous les goûts.

Vous ne savez pas quoi lire avec l’arrivée des beaux jours ? Unidivers est là pour vous guider. Magie, combats, romance, douceur ou action débridée, cette nouvelle chronique manga vous propose une sélection variée pour satisfaire toutes les envies de lecture.

Shônen – chevalier ou magicien ?

L’Apprenti de Lord Magear

L’Apprenti de Lord Magear, FLIPFLOPs

Éditions Mana Books, 208 p., 7,20 €

Action · Drame · Magie

Enfant, Gar a été sauvé par une magicienne de très haut niveau nommée Kuon. Quelques années plus tard, le jeune homme, devenu mercenaire, rejoint un groupe de chevaliers qui l’a engagé pour éliminer un magicien. Mais tandis qu’ils sont en route vers leur objectif, les chevaliers sont débusqués par leur cible, et les hostilités commencent. Face à cet ennemi surpuissant, Gar doit faire un choix qui l’amène, étonnamment, à devenir l’apprenti de Kuon !

Shôjo – En quête de vengeance

La Bête du Roi

La Bête du Roi, Toma Rei

Éditions Kazé, 168 p., 7,15 €

Fantasy · Romance · Mystère

Les demi-humains vivent depuis toujours opprimés et asservis par l’humanité. Parmi ces êtres, certains sont envoyés au palais impérial pour servir les puissants du royaume. La demi-humaine Rangetsu, pour venger son jumeau assassiné, décide de se faire passer pour un homme ! Devenue redoutable sur les champs de bataille, elle entre au service de celui qu’elle soupçonne, le quatrième prince Tenyô. Or, le prince se révèle différent de ce qu’elle imaginait… Pour découvrir la vérité et obtenir justice, Rangetsu devra tenir son rôle aux côtés de Tenyô et survivre aux complots sanglants de la cour !

Manhwa – De père en fils

Solo Leveling Ragnarok

Solo Leveling Ragnarok, Dangdo, Jin, Da Wul

Éditions Kbooks, 224 p., 14,95 €

Aventure · Combat · Démons

Sung Su Ho vit dans un monde où les attaques de monstres sont fréquentes, et la population est protégée par des « chasseurs », des humains à la force décuplée par des capacités spéciales. Jusqu’ici endormis, ses pouvoirs de chasseur s’éveillent lors d’une attaque de son université par des monstres. Comme son père avant lui, il réalise qu’il peut monter en niveau en se battant et en remplissant des quêtes. Alors qu’il se trouve dans une mauvaise situation, Beru, une créature de l’ombre, lui vient en aide et lui révèle que son père se bat contre des créatures d’un autre univers voulant prendre possession de la Terre ! Pour pouvoir l’aider, et pour retrouver sa mère, il doit continuer de monter en niveau. Et ça tombe bien, une nouvelle quête dans le donjon des ombres est disponible…

One shot – Pour toujours et à jamais

Si nous pouvions rester ensemble pour toujours

Si nous pouvions rester ensemble pour toujours, Kogiku Erika

Éditions Delcourt Tonkam, 144 p., 8,50 €

Amour · Famille · Vie quotidienne

Seiichi et Mitsuko ont passé plus de 50 ans à s’aimer. Après tant d’années vécues l’un auprès de l’autre, une question importante demeure : la vie sera-t-elle supportable lorsque viendra le jour où ils seront fatalement séparés ? Une interrogation qui traverse Seiichi après le divorce de l’un de ses amis, à l’âge où l’on peut prendre du recul sur sa relation, son rapport à l’amour et à son partenaire. Un quiproquo avec Mitsuko ouvre une réflexion sur la fin de vie au sein du couple. L’occasion pour eux, aussi, de se remémorer leurs plus beaux souvenirs.

Yuri – Quand le rideau tombe

Les Filles d’Awajima

Les Filles d’Awajima, Shimura Takako

Éditions Akata, 155 p., 8,30 €

Drame · Psychologique · Romance

L’école des arts de la scène de la prestigieuse revue d’Awajima accueille des jeunes filles venues de tout le pays. Malgré leurs différences, elles partagent toutes un même objectif : intégrer la troupe de théâtre d’élite de l’institution. Mais pour les rôles les plus convoités, les places sont chères… Entre désirs inavoués et sentiments ambivalents, les étudiantes d’Awajima devront redoubler d’efforts pour se révéler, aussi bien sur les planches qu’en coulisses.

Duologie – Âmes perdues

Where the Ghosts Are Going?

Where the Ghosts Are Going?, Rimui

Éditions Nazca, 12,50 €

Drame · Fantômes · Vie quotidienne

Chiutung, lycéen, porte toujours les cheveux courts avec une frange. Bien qu’il ait une jolie coupe de cheveux, il semble souvent distant et froid. Il s’avère qu’il a perdu quelqu’un qu’il aimait beaucoup. Il garde son dernier gage, dans l’espoir de la revoir. Grâce à sa capacité à les voir, il est connu comme le « bus fantôme » des âmes perdues.