Actus Mangas. Les nouveautés de février 2026

Voici la sélection mensuelle des mangas à paraître en février 2026 : du shônen au webtoon, il y en a pour tous les goûts.

Vous ne savez pas quoi lire à l’arrivée de la chandeleur ? Unidivers est là pour vous. De la magie, des combats, de la romance, de la douceur ou au contraire de l’action, cette nouvelle chronique vous donne l’embarras du choix.

Shonen – Ichi the Witch : Un chasseur parmi les sorciers

Action · Aventure · Fantasy

Ichi the Witch, Nishi Osamu, Usazaki Shiro

éditions Ki-oon, 200p, 7,2€

Dans ce monde, les sorcières doivent traquer leur magie ! Au plus profond de la forêt, le terrifiant roi de la magie et la plus puissante des sorcières se livrent un combat mortel. Mais soudain, un jeune garçon rejoint la bataille. Il s’appelle Ichi et n’est qu’un simple chasseur. Cependant, il a le pouvoir de bouleverser ce monde dans cette épopée de chasse à la magie !

****

Shojo – Stray Children : Se souvenir de tout ou tout oublier… ?

Drame · Romance · Science-fiction

Stray Children, Kakeru Tsutsumi,

éditions Akata, 192p, 7,30€

Dans un avenir lointain, l’espérance de vie des humains a dépassé les 300 ans… Mais cette évolution génétique ne s’est pas faite sans adaptations : pour supporter le poids d’une si longue existence, l’humanité a créé une technologie permettant de modifier la mémoire des individus. Hélas, très vite, cette nouvelle science a été utilisée à des fins peu scrupuleuses : exploiter des enfants abandonnés en effaçant tous leurs souvenirs. Quand Aya, jeune homme au passé trouble, se retrouve à prendre sous son aile une de ces enfants perdues, il ne se doute pas encore que son destin va se remettre en marche…

****

Seinen – Yakuza Zen : Bandit & Moine

Action · Comédie · Religion

Yakuza Zen, Gen Momoji,

éditions VEGA-Dupuis, 216p, 8,35€

Kazunobu Harumoto est un sous-fifre d’un gang de yakuzas. Un jour, leur bureau est attaqué et seuls lui et la jeune fille du chef de clan, Mutsumi, survivent. Après avoir été placés en garde à vue, la police les emmène se cacher au temple Zenjouji, un célèbre temple zen dont l’histoire remonte à plus de 700 ans. Commence alors pour eux une vie rythmée par la discipline de la voie du zen, faite d’entraînements surhumains. Le sort réservé par les yakuzas n’aurait-il pas été plus clément ?

****

Webtoon – La vraie, c’est moi ! : Héritière ou usurpatrice

Action · Comédie · Religion

La vraie, c’est moi !, Yuun, Samwol,

éditions Pika, 336p, 14,95€

Keira de Parvis était l’élue, celle qui succéderait à sa tante en tant qu’élémentaliste de l’Empire. Fille aînée du duc Ludwig de Parvis, elle s’était consacrée aux apprentissages qui feraient d’elle la fierté de sa famille. Son avenir semblait tout tracé jusqu’au jour où une inconnue se présenta comme la véritable héritière des Parvis. Trahie et manipulée, Keira voit sa vie s’effondrer et finit exécutée. Revenue dans le passé, elle ne cherche ni vengeance ni justice : son seul souhait, désormais, est de survivre.

****

Yaoi – RaiRaiRaise : Un amour qui transcende les époques

Amour · Chevalerie · Réincarnation

RaiRaiRaise, Nojiro Guri,

éditions Hana, 230p, 7,95€

Nanase, lycéen, fait des rêves récurrents dans lesquels il est un chevalier au service d’un noble. Pour lui, ce ne sont pas de simples rêves ; ce sont des souvenirs d’une vie antérieure, pleine d’amour, mais aussi de larmes et de regrets. Une seule chose lui apparaît clairement : il souhaite avant tout ne jamais revoir son ancien maître… Mais un jour, celui-ci, sous le nom de Leo Tachibana, est transféré dans sa classe. Nanase, profondément troublé, ne comprend pas pourquoi il semble si heureux de le revoir, mais il réalise rapidement que Leo a oublié d’importants souvenirs de leur vie précédente…

****

One shot – The Wicked Eyes Fly to the Full Moon : Le pourfendeur de monstres

Action · Mature · Psychologique

The Wicked Eyes Fly to the Full Moon, Fujita Kazuhiro,

éditions Meian, 204p, 12.95€

Un mystérieux oiseau s’échappe d’un porte-avions américain échoué dans la baie de Tokyo. Quiconque entre dans son champ de vision meurt instantanément. Alors que les morts s’accumulent dans la ville, l’armée fait appel à Uhei Somaguchi, un ancien chasseur, seul homme à avoir déjà blessé la créature. Accompagné de sa fille adoptive Rin, une jeune prêtresse aux dons surnaturels, il reprend les armes pour affronter cette menace venue d’ailleurs.