Ninjas, dragons et colocations : les mangas à ne pas manquer en mars 2026

Voici la sélection mensuelle des mangas à paraître au printemps 2026 : du shônen au webtoon, il y en a pour tous les goûts.

Vous ne savez pas quoi lire avec l’arrivée des beaux jours ? Unidivers est là pour vous guider. Magie, combats, romance, douceur ou action débridée : cette nouvelle chronique manga vous propose une sélection variée pour satisfaire toutes les envies de lecture.

Shônen

Shinobi Undercover

Shinobi Undercover, Takegushi Ippon, Mitarashi Santa

Éditions Soleil, 192 p., 7,30 €

Action · Comédie · Ninja

Même dans le Japon moderne, les ninjas continuent d’opérer dans l’ombre. Le jeune ninja Yodaka reçoit une mission délicate : protéger à tout prix Aoi, une lycéenne un peu particulière. Mais un ninja discret et introverti peut-il survivre au tumulte du lycée tout en accomplissant sa mission ? Entre infiltration, quiproquos et scènes d’action, ce shônen mêle humour et aventure.

Shôjo – Agents of the Four Seasons

Agents of the Four Seasons, Akatsuki Kana, Komatsuda Nappa

Éditions Akata, 168 p., 8,05 €

Fantasy · Romance · Aventure

Dans ce monde, les saisons possèdent chacune un représentant chargé d’assurer l’équilibre du monde. Pourtant, le printemps n’est plus apparu depuis plus de dix ans. Pourquoi ce cycle s’est-il interrompu ? Un voyage commence pour retrouver le printemps et rétablir l’harmonie des saisons. Un récit mêlant fantasy, émotion et poésie.

Seinen – Blade & Bastard

Blade & Bastard, Kagyu Kumo, so-bin, Fugetsu Makoto

Éditions Pika, 182 p., 7,20 €

Action · Démons · Aventure

Dans les profondeurs d’un donjon infesté de monstres, un groupe d’aventuriers découvre un cadavre dans une zone pourtant inexplorée. Ressuscité sous le nom d’Iarumas, l’homme n’a aucun souvenir de son passé. Pour tenter de retrouver son identité, il devient collecteur de cadavres dans le donjon. Jusqu’au jour où il rencontre Garbage, une mystérieuse jeune esclave aux talents d’épéiste redoutables. Un duo improbable dans un univers sombre et brutal.

Josei – Quatre filles et une coloc

Quatre filles et une coloc, Tsuno Misoko

Éditions Delcourt Tonkam, 162 p., 8,50 €

Amitié · Comédie · Vie quotidienne

Shûko Maeda, 28 ans, vit en colocation avec trois amies aux personnalités très différentes : Eika, entièrement dévouée à son travail ; Misaki, musicienne rêveuse ; et Shio, freelance au caractère protecteur. Entre stress professionnel, amitiés fortes et questionnements sur l’avenir, ce manga explore avec humour et sensibilité les bouleversements de la vie adulte.

Fantasy – L’héritière du dragon

L’héritière du dragon, Ishii Asuka

Éditions Glénat, 178 p., 7,90 €

Aventure · Mystère · Fantasy

Dans un royaume imprégné de légendes, Shan-Lee parcourt plaines et forêts en compagnie des animaux pour résoudre les conflits entre humains et créatures fantastiques. Mais un ancien mal refait surface : le dragon qu’elle porte en elle pourrait bien bouleverser l’équilibre du monde. Un récit initiatique entre nature, mythes et destinée.

One-shot – Have I Found You?

Have I Found You?, We Xiao Le

Éditions Nazca, 192 p., 12,50 €

Famille · Maladie · Vie quotidienne

Liu Yixia, jeune femme ambitieuse et travailleuse acharnée, voit sa vie basculer lorsqu’on lui diagnostique une leucémie aiguë lymphoblastique. Contrainte de dépendre de sa famille, elle doit affronter une épreuve qui ravive souvenirs et non-dits. Ce webtoon sensible explore avec finesse la maladie, la fragilité humaine et la force des liens familiaux.