04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard, Le Pré de Foire, Thoard (04), Thoard

Informations pratiques

04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard Samedi 17 octobre, 09h00 Le Pré de Foire, Thoard (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

• Concours d’agnelles Mérinos, Préalpes et Mourerous, concours de chevrettes et de bovins Aubrac

• Vente et exposition d’agnelles, béliers, brebis…

• Exposition de tracteurs

• Exposition photos

• Marché

• Démonstrations de chiens de bergers, de tonte et de ferrage

• Nombreuses animations enfants

• Remise des prix des Concours de miels, fromages de chèvres et brebis

Le Pré de Foire, Thoard (04) Le Pré de Foire, 04380 Thoard Thoard 04380 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 11 31 28 »}]

Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux et des savoir-faire qui entourent cette foire agricole.

CA04