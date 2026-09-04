04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard, Le Pré de Foire, Thoard (04), Thoard
samedi 17 octobre 2026 · Le Pré de Foire, Thoard (04) · Thoard
Informations pratiques
04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard Samedi 17 octobre, 09h00 Le Pré de Foire, Thoard (04) Alpes-de-Haute-Provence
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
• Concours d’agnelles Mérinos, Préalpes et Mourerous, concours de chevrettes et de bovins Aubrac
• Vente et exposition d’agnelles, béliers, brebis…
• Exposition de tracteurs
• Exposition photos
• Marché
• Démonstrations de chiens de bergers, de tonte et de ferrage
• Nombreuses animations enfants
• Remise des prix des Concours de miels, fromages de chèvres et brebis
Le Pré de Foire, Thoard (04) Le Pré de Foire, 04380 Thoard Thoard 04380 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 11 31 28 »}]
Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux et des savoir-faire qui entourent cette foire agricole.
CA04