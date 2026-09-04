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AGENDA · Thoard

04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard, Le Pré de Foire, Thoard (04), Thoard

samedi 17 octobre 2026 · Le Pré de Foire, Thoard (04) · Thoard

04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard, Le Pré de Foire, Thoard (04), Thoard

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Le Pré de Foire, Thoard (04)
Adresse
Le Pré de Foire, 04380 Thoard
Ville
04380 Thoard
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
Entrée libre

04 – 72ème Foire aux agnelles de Thoard Samedi 17 octobre, 09h00 Le Pré de Foire, Thoard (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

• Concours d’agnelles Mérinos, Préalpes et Mourerous, concours de chevrettes et de bovins Aubrac
• Vente et exposition d’agnelles, béliers, brebis…
• Exposition de tracteurs
• Exposition photos
• Marché
• Démonstrations de chiens de bergers, de tonte et de ferrage
• Nombreuses animations enfants
• Remise des prix des Concours de miels, fromages de chèvres et brebis

Le Pré de Foire, Thoard (04) Le Pré de Foire, 04380 Thoard Thoard 04380 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 11 31 28 »}]
Venez à la rencontre des éleveurs et de leurs animaux et des savoir-faire qui entourent cette foire agricole.

CA04