Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place Saumane
Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence 2026-02-21 09:30:00 2026-02-21 09:30:00
Atelier Vannerie: Panier Zarzo sur une journée Rue de la Place La vannerie Paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence 2026-02-21 09:30:00 2026-02-21 09:30:00
Atelier Vannerie: Réalisation d'un panier Cueillette. Rue de la Place La vannerie paisible Saumane Alpes-de-Haute-Provence 2026-02-22 2026-02-22
Le Vauban Comedy Club Maison de Pra Loup Cinéma de Pra Loup Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence 2026-02-24 20:30:00 2026-02-24 20:30:00
Atelier paillage, initiation au tressage de la corde Danoise sur deux jours Bastide Flandry 579 chemin de Flandry La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence 2026-02-26 09:30:00 2026-02-26 09:30:00
36 ème Rallye National de Haute Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-07 2026-03-07
Coupe de France de Snowboard en nocturne Station de Chabanon Selonnet Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-07 2026-03-07
Café littéraire avec l’écrivain Philippe Manevy au Bleuet Place Saint-Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-07 11:00:00 2026-03-07 11:00:00
19 - 22 mars Médiathèque les Mées Les Mées, 3, Rue de L'Ancien Hôpital 04190 Les Mées Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant science et esprit critique.
Vendredi 20 mars, 18h30 Salle polyvalente de vergons Vergons, vergons Dis-moi Dix mots
Le défi Pralooms Téléski de courtil Uvernet-Fours Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-21 09:30:00 2026-03-21 09:30:00
Sortie Nature INDICES D'HIVER à Salagon Mane Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-21 14:30:00 2026-03-21 14:30:00
23 mars - 6 avril Alpes de haute-Provence Digne-les-Bains, 8 Av. Bad Mergentheim, 04000 Digne-les-Bains Exposition BD pour explorer l'esprit critique, en accompagnement des actions déployées dans 5 bibliothèques du réseau PAAM
Mercredi 25 mars, 15h00 Médiathèque Louis-Joseph Château-Arnoux-Saint-Auban, Avenue des Lauzières Centre culturel Simone Signoret 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Apprentissage de l’analyse de quelques publicités et de techniques publicitaires, puis la création par petits groupes de fausses réclames.
Vendredi 27 mars, 17h30 Médiathèque Louis-Joseph Château-Arnoux-Saint-Auban, Avenue des Lauzières Centre culturel Simone Signoret 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Dans cette conférence gesticulée pleine d’humour et de magie , Bérengère Rita rend l’économie accessible et captivante, même pour ceux qui en sont habituellement éloignés.
Rencontre exceptionnelle sur la Chine avec le journaliste Frédéric Lemaître au Bleuet Place Saint -Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence 2026-03-28 11:00:00 2026-03-28 11:00:00
Samedi 28 mars, 18h00 Bibliothèque de thoard Thoard, 4 rue du col 04380 Thoard Dans cette conférence gesticulée pleine d’humour et de magie , Bérengère Rita rend l’économie accessible et captivante, même pour ceux qui en sont habituellement éloignés.
Mardi 31 mars, 17h30 médiathèque françois-mitterrand Digne-les-Bains, 7 Rue Colonel Payan 04000 Digne-les-Bains Avec Denis Caroti, spécialiste de l’esprit critique, cette table ronde propose de décortiquer nos rapports à l’argent : croyances, discours dominants, pièges rhétoriques et idées reçues.
Développez votre sagesse féminine! Hôtel le Verdon Avenue du Colombier Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 2026-04-01 17:00:00 2026-04-01 17:00:00
Spectacle Hugo à Gogo Galerie Félicie 10 rue neuve Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence 2026-04-02 18:00:00 2026-04-02 18:00:00
Vendredi 3 avril, 14h00 Médiathèque Gilberte Charbonnier Malijai, 3 Pl. du Château, 04350 Malijai Atelier sur le métier de journaliste à la radio pour apprendre à trier le vrai du faux, pour comprendre comment les informations peuvent être trompeuses ou manipulées.