Fête du Géoparc de Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Fête du Géoparc de Haute-Provence

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Deuxième édition de la grande fête du Géoparc !

Le Musée Promenade vous accueille pour une journée d’animations en famille ou entre amis, à la découverte des acteurs du territoire et de leurs savoir-faire.

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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English :

Second edition of the Geopark?s big party!

The Musée Promenade welcomes you for a day of activities with family and friends, to discover the local players and their know-how.

L’événement Fête du Géoparc de Haute-Provence Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains