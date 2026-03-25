Fête du Géoparc de Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains
Fête du Géoparc de Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Fête du Géoparc de Haute-Provence
Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 18:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Deuxième édition de la grande fête du Géoparc !
Le Musée Promenade vous accueille pour une journée d’animations en famille ou entre amis, à la découverte des acteurs du territoire et de leurs savoir-faire.
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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr
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English :
Second edition of the Geopark?s big party!
The Musée Promenade welcomes you for a day of activities with family and friends, to discover the local players and their know-how.
L’événement Fête du Géoparc de Haute-Provence Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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