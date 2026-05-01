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Concert flûte à bec et orgue Cathédrale saint Jérôme Digne-les-Bains

Concert flûte à bec et orgue Cathédrale saint Jérôme Digne-les-Bains vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Cathédrale saint Jérôme

Adresse : 1 tour de l'église

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 Enfants: gratuit

Digne-les-Bains

Concert flûte à bec et orgue

Cathédrale saint Jérôme 1 tour de l’église Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfants: gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Concert flûte à bec et orgue. Marie-Claire Bert, flûte à bec, Olivier Vernet orgue.
Orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale Saint Jérôme.
Organisation Les orgues de Saint Jérôme à Digne-les-Bains
  .

Cathédrale saint Jérôme 1 tour de l’église Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   orguescdsaintjerome@outlook.fr

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English : Recorder and organ concert

Recorder and organ concert. Marie-Claire Bert on the recorder, Olivier Vernet on the organ.
Cavaillé-Coll Organ of the Saint Jérôme Cathedral.
Organisation: Les orgues de Saint Jérôme à Digne-les-Bains .

L’événement Concert flûte à bec et orgue Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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