Concert flûte à bec et orgue Cathédrale saint Jérôme Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Concert flûte à bec et orgue

Cathédrale saint Jérôme 1 tour de l’église Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – EUR

Enfants: gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Concert flûte à bec et orgue. Marie-Claire Bert, flûte à bec, Olivier Vernet orgue.

Orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale Saint Jérôme.

Organisation Les orgues de Saint Jérôme à Digne-les-Bains

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Cathédrale saint Jérôme 1 tour de l’église Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur orguescdsaintjerome@outlook.fr

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English : Recorder and organ concert

Recorder and organ concert. Marie-Claire Bert on the recorder, Olivier Vernet on the organ.

Cavaillé-Coll Organ of the Saint Jérôme Cathedral.

Organisation: Les orgues de Saint Jérôme à Digne-les-Bains .

L’événement Concert flûte à bec et orgue Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains