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Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains

Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue Tour des prisons

Adresse : Cathédrale Saint Jérôme

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Gratuit pour les enfants

Digne-les-Bains

Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski

Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Concert d’orgue présentant des oeuvres de compositeurs du XVIIIe et XIXe siècle mais aussi des compositions de l’artiste.
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Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   orguesdesaintjerome@outlook.fr

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English :

Organ concert featuring works by 18th- and 19th-century composers, as well as compositions by the artist himself.

L’événement Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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