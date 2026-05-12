Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski

Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit pour les enfants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Concert d’orgue présentant des oeuvres de compositeurs du XVIIIe et XIXe siècle mais aussi des compositions de l’artiste.

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Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur orguesdesaintjerome@outlook.fr

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English :

Organ concert featuring works by 18th- and 19th-century composers, as well as compositions by the artist himself.

L’événement Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains