Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains
Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Rue Tour des prisons Digne-les-Bains jeudi 20 août 2026.
Digne-les-Bains
Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski
Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit pour les enfants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Concert d’orgue présentant des oeuvres de compositeurs du XVIIIe et XIXe siècle mais aussi des compositions de l’artiste.
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Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur orguesdesaintjerome@outlook.fr
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English :
Organ concert featuring works by 18th- and 19th-century composers, as well as compositions by the artist himself.
L’événement Concert d’orgue: du XVIIIe siècle aux compositions originales d’A. Mikulski Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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