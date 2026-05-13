« Grisbruits » installation et performance de l’artiste Léna Hiriartborde Samedi 23 mai, 19h00 Le Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Grisbruits

Installation de 19H à 23H et performance

Performance à 21H, durée 30mn

« Grisbruits » est une recherche sur les signaux faibles, inaudibles, dissimulés, mais omniprésents dans notre environnement.

En résidence au Cairn en 2025, Léna Hiriartborde a enregistré l’activité des sols, des antennes relais, des champs électromagnétiques. Au sein des marnes noires, elle a exploré ces zones grises, révélant différentes strates sensibles et sonores et leurs possibles interactions avec les vivants.

Pour la Nuit des Musées elle déploie ses recherches sur un ensemble de radios à transistors disséminés dans les chemins moussus du Parc Saint-Benoît. Le dispositif, adressé au public comme à la forêt avoisinante, donnera à entendre un univers organique où la pensée chemine et nous traverse, momentanément, tout comme le réseau chiffré et mystérieux des télécommunications.

Le Cairn, foyer d’art contemporain 10 Montée du Parc Saint-Benoît, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492621173 https://www.cairncentredart.org Fondé en 2000, le Cairn émerge d’une rencontre inédite entre la nature sauvage et minérale des Alpes-de-Haute-Provence et des artistes venus découvrir son histoire et son environnement.

Première initiative en art contemporain dans le département, le centre d’art poursuit un programme culturel hors-norme, exclusivement fondé sur des résidences de plasticiens de longue durée. Celui-ci donne lieu à deux expositions par an et de nombreux événements hors les murs en territoire. Les artistes invités pas le Cairn recherchent dans les Alpes provençales et le pays dignois un écho à leurs domaines d’intérêts, redécouverts sous le prisme d’un patrimoine insoupçonné. Positionnant l’art au carrefour avec d’autres disciplines présentes dans le département (sports, sciences, agriculture, tourisme, archéologie…), le Cairn ouvre des débats, participe à une réflexion globale sur les futurs du pays dignois et, plus généralement, du développement et de la culture en milieu rural.

Il dispose d’une résidence d’artiste et d’un espace d’exposition de 130m2.

Le Cairn fait partie d’Ambulo, pôle artistique et muséal de Digne-les-Bains avec le musée Gassendi et la Maison Alexandra David-Neel. Dans ce cadre, son action artistique contemporaine trouve des convergences avec la programmation des deux structures du pôle, labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national.

Grisbruits

©Léna Hiriartborde