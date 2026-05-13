Animation par Le Conservatoire de musique de Digne et Madame Patricia Maillard qui présentera des morceaux qu’elle a composé, Crypte archéologique notre-dame du bourg, Digne-les-Bains

Animation par Le Conservatoire de musique de Digne et Madame Patricia Maillard qui présentera des morceaux qu’elle a composé 23 et 24 mai Crypte archéologique notre-dame du bourg Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-24T00:00:00+02:00 – 2026-05-24T01:00:00+02:00

Accès libre dans la Crypte

A partir de 20h30, Animation par Le Conservatoire de musique de Digne. – Morceaux choisis, exécutés par des élèves du cours de Monsieur David Carion, – Chants lyriques du cours adultes de Madame Brigitte Peyré accompagnés au piano numérique par Monsieur Thomas Arrechi. – Nous accueillerons également Madame Patricia Maillard qui présentera des morceaux qu’elle a composé et enregistré.

Tisane des chanoines offerte

Crypte archéologique notre-dame du bourg Cathédrale Notre-Dame du Bourg Rue du Prévôt Quartier du Bourg, Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 09 73 http://www.dignelesbains.fr La crypte archéologique est un musée de site qui est le résultat d’une mise en valeur de découvertes multiples après trois campagnes de fouilles dans et aux abords de la cathédrale Notre-Dame du Bourg, classée Monument historique en 1840. 20 siècles d’histoire s’empilent, se croisent, s’entrechoquent et se succèdent. Implantée dans le quartier du Bourg, elle se situe juste à la sortie de la ville de Digne-les-Bains, direction Marcoux, La Javie, Barcelonnette.

Accès libre dans la Crypte