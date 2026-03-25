Nuit européenne des Musées au Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Nuit européenne des Musées au Musée Promenade

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À la tombée de la nuit, à la lumière des lampes, les équipes de médiation du Musée Promenade et du CAIRN foyer d’art contemporain vous proposent une découverte nocturne inédite du parc Saint-Benoît.

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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English :

At dusk, by lamplight, the Musée Promenade and CAIRN foyer d?art contemporain mediation teams invite you to discover the Parc Saint-Benoît by night.

L’événement Nuit européenne des Musées au Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains