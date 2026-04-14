Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Plan d’eau des Ferréols Digne-les-Bains
Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Plan d’eau des Ferréols Digne-les-Bains mardi 11 août 2026.
Digne-les-Bains
Le Piano du Lac cOsmOdrOmO
Plan d’eau des Ferréols 20 Route de Nice Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
billetterie volontaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11 21:15:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12
LE PIANO DU LAC débarque avec le spectacle cOsmOdrOmO
Chanteuse, lac et petit orchestre flottant pour une soirée musicale pop.
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Plan d’eau des Ferréols 20 Route de Nice Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 74 67 00
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English :
LE PIANO DU LAC arrives with the show cOsmOdrOmO
Singer, lake and floating orchestra for an evening of pop music.
L’événement Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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