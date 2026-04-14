Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Plan d’eau des Ferréols Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Le Piano du Lac cOsmOdrOmO

Plan d’eau des Ferréols 20 Route de Nice Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

billetterie volontaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 21:15:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-12

LE PIANO DU LAC débarque avec le spectacle cOsmOdrOmO

Chanteuse, lac et petit orchestre flottant pour une soirée musicale pop.

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Plan d’eau des Ferréols 20 Route de Nice Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 75 74 67 00

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English :

LE PIANO DU LAC arrives with the show cOsmOdrOmO

Singer, lake and floating orchestra for an evening of pop music.

L’événement Le Piano du Lac cOsmOdrOmO Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains