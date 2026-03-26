Nocturne du Musée Promenade Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Nocturne du Musée Promenade

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Pour la seconde nocturne de l’été, laissez-vous surprendre par le spectacle de clown Il y a des cailloux sur toutes les routes par Iona Caffa.

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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 museepromenade@provencealpesagglo.fr

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English :

For the second nocturne of the summer, let yourself be surprised by the clown show Il y a des cailloux sur toutes les routes by Iona Caffa.

L’événement Nocturne du Musée Promenade Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains