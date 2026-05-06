80ème Corso de la Lavande Digne-les-Bains
80ème Corso de la Lavande Digne-les-Bains vendredi 31 juillet 2026.
Digne-les-Bains
80ème Corso de la Lavande
Centre ville Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-31
Chaque année, Digne les Bains célèbre la lavande, symbole de la région, au cours de son célèbre Corso de la Lavande. Bals, concerts, grande fête foraine, défilés de majorettes, groupes musicaux, chars décorés parfumés à la lavande, tattoo des lavandes…
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Centre ville Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 62 62 cdf@cdf-dignelesbains.fr
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English : 80th Corso de la Lavande
Every year, Digne-les-Bains celebrates the region’s iconic lavender flower at its unmissable Corso de la Lavande flower parade. Balls, concerts, funfairs, parades, musical groups, etc.
L’événement 80ème Corso de la Lavande Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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