Sammy Stein, Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Cairn, foyer d'art contemporain · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Sammy Stein 11 septembre – 1 novembre Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit – Tous publics
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-01T13:30:00+01:00 – 2026-11-01T17:00:00+01:00
Parmi les figures remarquables du dessin et de la bande dessinée contemporaine, Sammy Stein prolonge au Cairn sa recherche sur la figure d’Alexandra David-Neel et ses écrits de jeunesse anarchiste et féministe ou ses descriptions horrifiques de rituels funéraires tibétains. Suivant le fil de sa fantaisie, Stein capte, par le dessin, l’image et par un rapport singulier à l’espace (page, paysage, salle), des émotions fugaces, aussi authentiques que ténues.
Vernissage le 10 septembre, 18h
Cairn, foyer d’art contemporain 10 montée Parc Saint-Benoît – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 62 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.cairn@ambulo.fr »}]
Stein capte, par le dessin, l’image et par un rapport singulier à l’espace (page, paysage, salle), des émotions fugaces, aussi authentiques que ténues. Vernissage le 10 septembre, 18h. Art contemporain Dessin contemporain
Extrait de « Sous le soleil brûlant », ©Sammy Stein, 20 pages, impression Riso, Maison ADN, 2025
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