Sammy Stein, Cairn, foyer d’art contemporain, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Sammy Stein 11 septembre – 1 novembre Cairn, foyer d’art contemporain Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit – Tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T13:30:00+01:00 – 2026-11-01T17:00:00+01:00

Parmi les figures remarquables du dessin et de la bande dessinée contemporaine, Sammy Stein prolonge au Cairn sa recherche sur la figure d’Alexandra David-Neel et ses écrits de jeunesse anarchiste et féministe ou ses descriptions horrifiques de rituels funéraires tibétains. Suivant le fil de sa fantaisie, Stein capte, par le dessin, l’image et par un rapport singulier à l’espace (page, paysage, salle), des émotions fugaces, aussi authentiques que ténues.

Vernissage le 10 septembre, 18h

Cairn, foyer d’art contemporain 10 montée Parc Saint-Benoît – 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 62 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « mediation.cairn@ambulo.fr »}]

Stein capte, par le dessin, l’image et par un rapport singulier à l’espace (page, paysage, salle), des émotions fugaces, aussi authentiques que ténues. Vernissage le 10 septembre, 18h. Art contemporain Dessin contemporain

Extrait de « Sous le soleil brûlant », ©Sammy Stein, 20 pages, impression Riso, Maison ADN, 2025