Atelier Découverte de la reliure Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.

Digne-les-Bains

Atelier Découverte de la reliure

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Atelier découverte de la reliure par Pierre Chaland, relieur-restaurateur aux Archives Départementales.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00

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English : Workshop Discovering book binding

A workshop to discover book-binding, led by Pierre Chaland, book-binder-and-restorer in the Departemental Archives.

Takes place within the 2026 European Heritage Days.

L’événement Atelier Découverte de la reliure Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains