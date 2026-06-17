Atelier Découverte de la reliure Rue du Trélus Digne-les-Bains
Atelier Découverte de la reliure Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.
Digne-les-Bains
Atelier Découverte de la reliure
Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Atelier découverte de la reliure par Pierre Chaland, relieur-restaurateur aux Archives Départementales.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00
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English : Workshop Discovering book binding
A workshop to discover book-binding, led by Pierre Chaland, book-binder-and-restorer in the Departemental Archives.
Takes place within the 2026 European Heritage Days.
L’événement Atelier Découverte de la reliure Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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