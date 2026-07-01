Capter la lumière : l’aventure de la photographie en haute Provence, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Capter la lumière : l’aventure de la photographie en haute Provence 18 septembre – 30 octobre Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

À la croisée des chemins entre l’optique et la chimie, l’invention de la photographie est l’aboutissement d’un long processus de recherche visant à capter la lumière pour fixer une image. Le premier cliché de 1826 n’est qu’une étape dans le développement et la diffusion de cette technique, jusqu’à la révolution de la photographie numérique, marquant l’omniprésence des clichés dans nos vies.

Dès 1856, des photographies sont prises dans les Basses-Alpes. Qu’immortalisent les pionniers de cette technique devenue art ? Quelles images veut-on fixer et communiquer ? Découvrez portraits, paysages, images documentaires… ce que les photographes parcourant notre département ont souhaité transmettre, grâce à la capture de la lumière.

Pour célébrer les 200 ans de l’invention de la photographie, un concours de photographie organisé par les Archives départementales a permis de sélectionner trois images contemporaines, portant de nouveaux regards sur les Alpes-de-Haute-Provence.

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 2 rue du Trélus, 04 000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.36.75.00 https://www.archives04.fr/ Un petit parking est disponible à l’arrière du bâtiment des Archives qui est situé en face d’un hyper-marché disposant d’un parking. le bâtiment est équipé d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

À la croisée des chemins entre l’optique et la chimie, l’invention de la photographie est l’aboutissement d’un long processus de recherche visant à capter la lumière pour fixer une image. Le premier …

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