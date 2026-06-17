Un cimetière communautaire oublié la fouille archéologique du cimetière juif médiéval de Manosque Rue du Trélus Digne-les-Bains vendredi 18 septembre 2026.

Digne-les-Bains

Un cimetière communautaire oublié la fouille archéologique du cimetière juif médiéval de Manosque

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Fin 2019, des terrassements pour la construction d’une maison dans une zone de Manosque jusque-là considérée comme peu sensible archéologiquement, ont mis au jour de nombreux ossements. Par Élise Henrion, archéologue au service départemental d’archéologie

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : A forgotten community cemetery: the archaeological dig of a medieval Jewish cemetery in Manosque

End of 2019, landscaping for the construction of a house in an area of Manosque, heretofore considered as of little archaeological interest, brought to life many bones. A conference by Élise Henrion, archaeologist in the departemental service of archaeology.

L’événement Un cimetière communautaire oublié la fouille archéologique du cimetière juif médiéval de Manosque Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains