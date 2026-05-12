Concert Orgue à quatre mains Rue Tour des prisons Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Concert Orgue à quatre mains

Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit pour les enfants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concert d’orgue, deux artistes, quatre mains et un orgue.

Des oeuvres du XIX e et XXe siècle, pour la plupart transcrites pour orgue par Alexis DROY.

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Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur orguesdesaintjerome@outlook.fr

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English :

Organ concert, two artists, four hands and one organ.

Works from the 19th and 20th centuries, mostly transcribed for organ by Alexis DROY.

L’événement Concert Orgue à quatre mains Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains