Concert Orgue à quatre mains Rue Tour des prisons Digne-les-Bains
Concert Orgue à quatre mains Rue Tour des prisons Digne-les-Bains samedi 12 septembre 2026.
Digne-les-Bains
Concert Orgue à quatre mains
Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 10 – 10 – EUR
Gratuit pour les enfants.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert d’orgue, deux artistes, quatre mains et un orgue.
Des oeuvres du XIX e et XXe siècle, pour la plupart transcrites pour orgue par Alexis DROY.
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Rue Tour des prisons Cathédrale Saint Jérôme Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur orguesdesaintjerome@outlook.fr
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English :
Organ concert, two artists, four hands and one organ.
Works from the 19th and 20th centuries, mostly transcribed for organ by Alexis DROY.
L’événement Concert Orgue à quatre mains Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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