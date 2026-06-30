Stage carnet de voyage en Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains

Informations pratiques

Digne-les-Bains

Stage carnet de voyage en Haute-Provence

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30 156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Matériel non compris

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 09:00:00

fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Carnet de voyage de Thoard, Courbons, Clues de Barles, Musée Promenade Géoparc, Digne-les-Bains

.

Montée du Parc Saint-Benoît BP 30 156 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 43 90 17 catherine.tapon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travel Journal: Thoard, Courbons, Clues de Barles, Géoparc Walking Museum, Digne-les-Bains

L’événement Stage carnet de voyage en Haute-Provence Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains