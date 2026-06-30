Stage carnet de voyage en Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains
lundi 3 août 2026 · Montée du Parc Saint-Benoît · Digne-les-Bains
Informations pratiques
Digne-les-Bains
Stage carnet de voyage en Haute-Provence
Montée du Parc Saint-Benoît BP 30 156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 350 – 350 – 350 EUR
Matériel non compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Carnet de voyage de Thoard, Courbons, Clues de Barles, Musée Promenade Géoparc, Digne-les-Bains
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Montée du Parc Saint-Benoît BP 30 156 Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 43 90 17 catherine.tapon@gmail.com
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English :
Travel Journal: Thoard, Courbons, Clues de Barles, Géoparc Walking Museum, Digne-les-Bains
L’événement Stage carnet de voyage en Haute-Provence Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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