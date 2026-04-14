Danse et Culture de l’Inde, Maison Alexandra David-Neel, Digne-les-Bains

Danse et Culture de l’Inde Samedi 23 mai, 17h00 Maison Alexandra David-Neel Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Dans le cadre de « Guimet + Digne-les-Bains. Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara. Chefs-d’oeuvre du musée Guimet » nous proposons à une classe de CE1-CM1 de l’école primaire d’Aiglun (04) de découvrir l’exposition et la culture indienne à travers les chefs-d’oeuvre présentés et des ateliers de danse indienne animés par Léa Favre.

– Contenu : Ateliers d’éveil corporel, de motricité et d’expression dansée adaptés à l’âge des enfants. Découverte d’une culture, initiation à la danse indienne menant à la création d’une courte pièce chorégraphique présentée lors de la Nuit des musée 2026.

– Visite de « Monde indien. Afganistan, Inde, Pakistan, Gandhara » et 10 séances d’atelier d’1h30.

À répartir au musée et à l’école.

Maison Alexandra David-Neel 27 avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 31 32 38 https://www.alexandra-david-neel.fr https://www.facebook.com/maisonadn Alexandra David-Neel a passé 25 ans de sa vie en Asie, et elle fut la première femme européenne à se rendre dans la cité interdite de Lhassa, au Tibet. Mais ses voyages ne font pas d’elle qu’une exploratrice : ils nourrissent une œuvre littéraire d’une densité considérable. née près de Paris, c’est à Digne-les-Bains qu’elle s’éteindra en 1969, à pratiquement 101 ans, léguant à la ville l’ensemble de ses biens : propriété, archives, collections et droits d’auteur. La maison alexandra David-Neel permet de visiter à la fois son lieu de vie – la maison de l’écrivain entièrement restaurée –, son jardin ainsi que le musée qui retrace son parcours, ses engagements et ses voyages. 27 avenue du Maréchal Juin – 04000 Digne-les-Bains

2 parkings gratuits : Avenue du Maréchal Juin et rue René Cassin.

L’accès au musée est piéton sauf pour les personnes à mobilité réduite.

Accès bus (TUD) : ligne 5, arrêt Jean Rolland.

Accessibilité P.M.R. : le musée est en partie accessible aux personnes à mobilité réduite, nous contacter pour plus d’informations.

La classe, l’œuvre !

© GrandPalaisRmn (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier