Exposition Guimet+Digne Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara, Maison d’Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains

Exposition Guimet+Digne Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara Samedi 23 mai, 19h00 Maison d’Alexandra David-Néel Alpes-de-Haute-Provence

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Monde Indien

Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara

Chefs-d’œuvre du musée Guimet

Visite libre et gratuite de l’exposition de 19H à 21H

Guimet – musée national des arts asiatiques propose une découverte originale des trésors de ses collections à Digne-les-Bains. Vous pourrez, au fil de quatre années, parcourir différentes aires culturelles asiatiques, et, après le Japon, explorer cette année la culture et les arts de l’Inde.

Pour le plaisir de contempler des œuvres remarquables et mieux comprendre la profondeur des cultures asiatiques, cette exploration se décline selon quatre thèmes universels : le prestige, la beauté, le sacré et la transgression. Vous pourrez ainsi apprécier la manière singulière dont chacune de ces cultures les exprime.

Dispositifs sensoriels, numériques ou immersifs accompagnent le regard, stimulent la curiosité et invitent à une contemplation poétique.

Admiré et convoité pendant des siècles pour la profondeur de ses savoirs et l’étendue de ses richesses, le monde indien est aujourd’hui souvent associé à des images brillantes et joyeuses mêlant volontiers Bollywood, hightech ou yoga. Embrassant quatre millénaires d’histoire, la culture indienne se révèle être une clef pour la compréhension de l’Asie tout entière. De façon directe ou indirecte, elle a en effet influencé l’univers religieux de tous ses pays.

Regard « L’Inde où j’ai vécu » par Alexandra David-Neel

Aux côtés des chefs-d’oeuvre du musée Guimet, Guimet+Digne-les-Bains dédie chaque année une section au lien entre Alexandra David-Neel et l’aire géographique et culturelle présentée, en l’occurrence l’Inde, à travers ce qu’elle y a collecté au fil de ses pérégrinations.

Maison d’Alexandra David-Néel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492313238 http://www.alexandra-david-neel.fr https://www.facebook.com/maisonadn Dédié à sa vie, ses voyages et son œuvre, le musée permet de mieux faire connaître la vie de l’écrivain. En cheminant auprès d’elle, le visiteur ira à la rencontre d’une jeune Alexandra, déjà déterminée dans les voies qu’elle s’est choisies.

Le musée aide à découvrir des aspects moins connus de sa vie, afin d’en révéler la complexité. Le modernisme, la radicalité et la force, seront au cours de sa vie, les caractéristiques déterminantes de sa pensée et de ses actes.

Des documents inédits (photographies, correspondances…) et objets rapportés de voyages, viennent illustrer son parcours de vie, de l’enfance à son ultime grand séjour en Asie.

Le dernier espace du musée est destiné à accueillir chaque année des expositions temporaires. Bus (TUD) : ligne 5 – arrêt Jean Rolland.

Monde Indien

©Maison Alexandra David-Neel