Évocations dansées par des enfants de l’école d’Aiglun, Maison d’Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains

Évocations dansées par des enfants de l’école d’Aiglun Samedi 23 mai, 18h00 Maison d’Alexandra David-Néel Alpes-de-Haute-Provence

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Des volontaires de la classe de CE1–CM1 de l’école primaire d’Aiglun présentent leurs évocations dansées dans le « Salon de Musique » de l’exposition Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara.

Leur chorégraphie collective a été créée au cours d’une dizaine d’ateliers menés par la danseuse et chorégraphe Léa Favre de la Compagnie Anandissi, invitée par le pôle muséal et artistique de la Ville de Digne-les-Bains dans le cadre projet d’éducation artistique et culturelle « La classe, l’oeuvre » soutenu par la Drac paca.

Maison d’Alexandra David-Néel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492313238 http://www.alexandra-david-neel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 31 32 38 »}] Dédié à sa vie, ses voyages et son œuvre, le musée permet de mieux faire connaître la vie de l’écrivain. En cheminant auprès d’elle, le visiteur ira à la rencontre d’une jeune Alexandra, déjà déterminée dans les voies qu’elle s’est choisies.

Le musée aide à découvrir des aspects moins connus de sa vie, afin d’en révéler la complexité. Le modernisme, la radicalité et la force, seront au cours de sa vie, les caractéristiques déterminantes de sa pensée et de ses actes.

Des documents inédits (photographies, correspondances…) et objets rapportés de voyages, viennent illustrer son parcours de vie, de l’enfance à son ultime grand séjour en Asie.

Le dernier espace du musée est destiné à accueillir chaque année des expositions temporaires. Bus (TUD) : ligne 5 – arrêt Jean Rolland.

Des volontaires de la classe de CE1–CM1 de l’école primaire d’Aiglun présentent leurs évocations dansées dans le « Salon de Musique » de l’exposition Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Leur a…

© Cie Anandissi