Danse indienne à la Maison Alexandra David-Neel, Maison d’Alexandra David-Néel, Digne-les-Bains

Danse indienne à la Maison Alexandra David-Neel Samedi 23 mai, 19h00 Maison d’Alexandra David-Néel Alpes-de-Haute-Provence

Nombre des places disponibles étant limitées, merci de vous inscrire par téléphone aux créneaux horaires proposés entre 19H et 21H30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

En écho à l’exposition « Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara » des chefs d’oeuvres du Musée Guimet, la Maison Alexandra David-Neel vous invite à découvrir la danse Odissi avec la Cie Anandissi.

Au détours des collections permanentes, quatre danseuses réaliseront des tableaux dansés inspirés des représentations artistiques indiennes (peinture, sculpture) et de leurs « Mudrā », position codifiée et symbolique des mains.

Maison d’Alexandra David-Néel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains, France Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492313238 http://www.alexandra-david-neel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 31 32 38 »}] Dédié à sa vie, ses voyages et son œuvre, le musée permet de mieux faire connaître la vie de l’écrivain. En cheminant auprès d’elle, le visiteur ira à la rencontre d’une jeune Alexandra, déjà déterminée dans les voies qu’elle s’est choisies.

Le musée aide à découvrir des aspects moins connus de sa vie, afin d’en révéler la complexité. Le modernisme, la radicalité et la force, seront au cours de sa vie, les caractéristiques déterminantes de sa pensée et de ses actes.

Des documents inédits (photographies, correspondances…) et objets rapportés de voyages, viennent illustrer son parcours de vie, de l’enfance à son ultime grand séjour en Asie.

Le dernier espace du musée est destiné à accueillir chaque année des expositions temporaires. Bus (TUD) : ligne 5 – arrêt Jean Rolland.

En écho à l’exposition « Monde Indien. Afghanistan, Inde, Pakistan, Gandhara » des chefs d’oeuvres du Musée Guimet, la Maison Alexandra David-Neel vous invite à découvrir la danse Odissi avec la Cie …

© Cie Anandissi