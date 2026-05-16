Premières Rencontres Internationales du Rugby Adapté Stade Christophe Ménard Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Premières Rencontres Internationales du Rugby Adapté

Stade Christophe Ménard Le Plan de Gaubert Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Le rugby prouve qu’il n’existe aucune barrière lors de ces rencontres. Cet événement accueille une délégation italienne pour célébrer l’inclusion et la solidarité.

Buvette et restauration sur place pour partager ce grand moment de fraternité.

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Stade Christophe Ménard Le Plan de Gaubert Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 98 10 22 rugbyclubdignois@gmail.com

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English :

Rugby proves that there are no barriers when it comes to these encounters. This event welcomes an Italian delegation to celebrate inclusion and solidarity.

Refreshments and catering on site to share this great moment of fraternity.

L’événement Premières Rencontres Internationales du Rugby Adapté Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains