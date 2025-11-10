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Semi Marathon des Lavandes Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Valensole

Semi Marathon des Lavandes Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Valensole samedi 30 mai 2026.

Lieu : Départ et Arrivée au Camping des Lavandes

Adresse : Camping des Lavandes

Ville : 04210 Valensole

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-05-30T14:00:00

Fin : 2026-05-30T22:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valensole

Semi Marathon des Lavandes

Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Camping des Lavandes Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Course pédestre de 5km, 10km ou semi-marathon avec également des courses enfants
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Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Camping des Lavandes Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 43 58 85 

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English :

5km, 10km or half-marathon foot races, including children’s races

L’événement Semi Marathon des Lavandes Valensole a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque