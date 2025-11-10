Semi Marathon des Lavandes Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Valensole
Semi Marathon des Lavandes Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Valensole samedi 30 mai 2026.
Valensole
Semi Marathon des Lavandes
Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Camping des Lavandes Valensole Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Course pédestre de 5km, 10km ou semi-marathon avec également des courses enfants
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Départ et Arrivée au Camping des Lavandes Camping des Lavandes Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 43 58 85
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English :
5km, 10km or half-marathon foot races, including children’s races
L’événement Semi Marathon des Lavandes Valensole a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque