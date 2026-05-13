Fête de la lavande au centre du village Valensole
Fête de la lavande au centre du village Valensole dimanche 19 juillet 2026.
Valensole
Fête de la lavande
au centre du village Avenue Segond Valensole Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Marché de 80 exposants, Folklore, Distillation,
Expo de lavande, Spectacles, Coupe de lavande, Baptême de l’air en hélicoptère, Concerts,
Marché de 9h à 19h
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au centre du village Avenue Segond Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur avecvousvalensole@gmail.com
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English :
Market with 80 exhibitors, Folklore, Distillation,
Lavender Expo, Shows, Lavender Cup, Helicopter flight, Concerts,
Market from 9am to 7pm
L’événement Fête de la lavande Valensole a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque