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Fête de la lavande au centre du village Valensole

Fête de la lavande au centre du village Valensole dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : au centre du village

Adresse : Avenue Segond

Ville : 04210 Valensole

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Valensole

Fête de la lavande

au centre du village Avenue Segond Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Marché de 80 exposants, Folklore, Distillation,
Expo de lavande, Spectacles, Coupe de lavande, Baptême de l’air en hélicoptère, Concerts,
Marché de 9h à 19h
  .

au centre du village Avenue Segond Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   avecvousvalensole@gmail.com

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English :

Market with 80 exhibitors, Folklore, Distillation,
Lavender Expo, Shows, Lavender Cup, Helicopter flight, Concerts,
Market from 9am to 7pm

L’événement Fête de la lavande Valensole a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque

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