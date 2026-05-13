Fête de la lavande au centre du village Valensole

Valensole

Fête de la lavande

au centre du village Avenue Segond Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Marché de 80 exposants, Folklore, Distillation,

Expo de lavande, Spectacles, Coupe de lavande, Baptême de l’air en hélicoptère, Concerts,

Marché de 9h à 19h

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au centre du village Avenue Segond Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur avecvousvalensole@gmail.com

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English :

Market with 80 exhibitors, Folklore, Distillation,

Lavender Expo, Shows, Lavender Cup, Helicopter flight, Concerts,

Market from 9am to 7pm

L’événement Fête de la lavande Valensole a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque