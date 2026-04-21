Sainte-Croix-du-Verdon

Marché de Sainte-Croix-du-Verdon

Parking du Lac Sainte-Croix-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02 07:00:00

fin : 2026-09-15 14:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Le marché de Sainte-Croix-du-Verdon se déroule tous les mardis matin en été sur le tout nouveau parking du lac, de 7h à 14h.

Venez découvrir les saveurs de la Provence. Cette année, il ouvrira ses portes le mardi 2 juin et fermera le mardi 15 septembre.

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Parking du Lac Sainte-Croix-du-Verdon 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 77 84 10 contact@saintecroixduverdon.fr

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English : Sainte-Croix-du-Verdon Market

The Sainte-Croix-du-Verdon Market takes place every Tuesday morning during the summer at the Bellevue Car Park.

L’événement Marché de Sainte-Croix-du-Verdon Sainte-Croix-du-Verdon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains