Marché de Sainte-Croix-du-Verdon Sainte-Croix-du-Verdon
Marché de Sainte-Croix-du-Verdon Sainte-Croix-du-Verdon mardi 2 juin 2026.
Sainte-Croix-du-Verdon
Marché de Sainte-Croix-du-Verdon
Parking du Lac Sainte-Croix-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02 07:00:00
fin : 2026-09-15 14:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Le marché de Sainte-Croix-du-Verdon se déroule tous les mardis matin en été sur le tout nouveau parking du lac, de 7h à 14h.
Venez découvrir les saveurs de la Provence. Cette année, il ouvrira ses portes le mardi 2 juin et fermera le mardi 15 septembre.
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Parking du Lac Sainte-Croix-du-Verdon 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 77 84 10 contact@saintecroixduverdon.fr
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English : Sainte-Croix-du-Verdon Market
The Sainte-Croix-du-Verdon Market takes place every Tuesday morning during the summer at the Bellevue Car Park.
L’événement Marché de Sainte-Croix-du-Verdon Sainte-Croix-du-Verdon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains