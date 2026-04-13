Caramelerie de Mane, Caramélerie de Mane, Mane

Caramelerie de Mane 5 et 6 juin Caramélerie de Mane Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Située dans le village de Mane en Provence, la Caramélerie est une manufacture artisanale, établie dans une bastide provençale du 18eme siècle ! La fabrication des caramels est totalement artisanale. L’atelier de production, visible derrière une grande baie vitrée et accessible par une passerelle, offre aux visiteurs une plongée dans l’histoire des manufactures des années 1950.

Caramélerie de Mane 252 route de Salagon 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/caramelerie-de-mane/?highlight=mane »}]

Située dans le village de Mane en Provence, la Caramélerie est une manufacture artisanale, établie dans une bastide provençale du 18eme siècle ! caramélerie caramel