Visite du jardin médiéval par Claude Siméon, botaniste, Salagon, musée et jardins, Mane

Visite du jardin médiéval par Claude Siméon, botaniste Samedi 6 juin, 10h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Avec Claude Siméon, botaniste et amoureux de Salagon.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com Aménagés autour du prieuré abritant un espace muséal ethnologique, les jardins illustrent les relations entre la société haute-provençale et son environnement végétal. Dès l’entrée, un champ d’aromatiques et de fleurs de plein champ forme aujourd’hui un sas entre le grand paysage et les jardins conçus par l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi. Auprès de l’église romane, le jardin médiéval présente ses plantes magiques au côté des carrés médicinaux, aromatiques et plantes tinctoriales. Succédant aux jardins de la noria et de la chênaie blanche, le jardin des temps modernes arbore les plantes utiles des cinq continents, installées entre bassins et canaux pour rappeler l’importance de l’irrigation gravitaire en Haute Provence. Le jardin des plantes villageoises précède le jardin des senteurs qui propose une promenade olfactive. Lieu de déambulation, lieu de savoirs, Salagon est également lieu de découverte au travers des belles expositions qui y sont accueillies. Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.

Avec Claude Siméon, botaniste et amoureux de Salagon.

©Cécile Brau