Sortie ethnobotanique à Salagon Mane
Sortie ethnobotanique à Salagon Mane samedi 30 mai 2026.
Sortie ethnobotanique à Salagon
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
prix d’entrée +2€ Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
bénéficiaire RSA, personne handicapée, Passeport des musées.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager un moment autour des plantes de haute Provence.
.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salgon@le04.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a moment around the plants of Haute Provence.
L’événement Sortie ethnobotanique à Salagon Mane a été mis à jour le 2026-01-12 par Département des Alpes-de-Haute-Provence