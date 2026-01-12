Sortie ethnobotanique à Salagon

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

prix d’entrée +2€ Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,

bénéficiaire RSA, personne handicapée, Passeport des musées.

Date :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00



2026-05-30

Venez partager un moment autour des plantes de haute Provence.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salgon@le04.fr

English :

Come and share a moment around the plants of Haute Provence.

