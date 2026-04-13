Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier

Distilleries et Domaines de Provence 1 – 6 juin Distillerie et Domaines de Provence Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fondée en 1898 à Forcalquier, Distilleries et Domaines de Provence vous invite à découvrir la fabrication de ses différents produits. Le temps d’une visite guidée, chaque étape du processus est présentée, de la cueillette des plantes à l’alambic en cuivre. Cette distillerie artisanale est aujourd’hui reconnue dans plus de 80 pays !

Visite libre et gratuite de l’espace musée.

5 juin 2026 : notre boutique propose des ateliers cocktails « Les caraïbes » animés par Thomas du Verre à mélange (Marseille), un barman professionnel.

Durée : 2 heures

Prix : 27 € par personne

Nombre de places limitées

Distillerie et Domaines de Provence 9 avenue Saint-Promasse 04300 Forcalquier France Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation@distilleries-provence.com »}]

La distillerie de Provence, l’art de la distillation artisanale

DR