Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier
Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier lundi 1 juin 2026.
Distilleries et Domaines de Provence 1 – 6 juin Distillerie et Domaines de Provence Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fondée en 1898 à Forcalquier, Distilleries et Domaines de Provence vous invite à découvrir la fabrication de ses différents produits. Le temps d’une visite guidée, chaque étape du processus est présentée, de la cueillette des plantes à l’alambic en cuivre. Cette distillerie artisanale est aujourd’hui reconnue dans plus de 80 pays !
Visite libre et gratuite de l’espace musée.
5 juin 2026 : notre boutique propose des ateliers cocktails « Les caraïbes » animés par Thomas du Verre à mélange (Marseille), un barman professionnel.
Durée : 2 heures
Prix : 27 € par personne
Nombre de places limitées
Distillerie et Domaines de Provence 9 avenue Saint-Promasse 04300 Forcalquier France Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation@distilleries-provence.com »}]
La distillerie de Provence, l’art de la distillation artisanale
DR
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