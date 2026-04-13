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Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier

Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier

Distilleries et Domaines de Provence, Distillerie et Domaines de Provence, Forcalquier lundi 1 juin 2026.

Lieu : Distillerie et Domaines de Provence

Adresse : 9 avenue Saint-Promasse 04300 Forcalquier France

Ville : 04300 Forcalquier

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Distilleries et Domaines de Provence 1 – 6 juin Distillerie et Domaines de Provence Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fondée en 1898 à Forcalquier, Distilleries et Domaines de Provence vous invite à découvrir la fabrication de ses différents produits. Le temps d’une visite guidée, chaque étape du processus est présentée, de la cueillette des plantes à l’alambic en cuivre. Cette distillerie artisanale est aujourd’hui reconnue dans plus de 80 pays !
Visite libre et gratuite de l’espace musée.
5 juin 2026 : notre boutique propose des ateliers cocktails « Les caraïbes » animés par Thomas du Verre à mélange (Marseille), un barman professionnel.
Durée : 2 heures
Prix : 27 € par personne
Nombre de places limitées

Distillerie et Domaines de Provence 9 avenue Saint-Promasse 04300 Forcalquier France Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation@distilleries-provence.com »}]
La distillerie de Provence, l’art de la distillation artisanale

DR

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