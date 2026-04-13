Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes 5 – 7 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous proposerons des visites commentées toute la journée.

Des lectures impromptues autour des plantes.

Des temps de repos: Cabane de lecture, chaises longues, petits salons

dans les différents espaces du jardin…

Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité

Nous vous proposerons des visites commentées toute la journée.

© L’Atelier du Mille Pattes