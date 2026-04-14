Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes 5 – 7 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons avec plaisir pour une visite du jardin, dont le thème cette année est « la Vue ». Nous vous proposerons diverses façons d’observer de loin et de près…

Vous aurez aussi la possibilté de découvrir des sculptures et des céramiques réparties dans les différents espaces du jardin.

Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité

Nous vous accueillons avec plaisir pour une visite du jardin, dont le thème cette année est « la Vue ». Nous vous proposerons diverses façons d’observer de loin et de près…

© l’Atelier du Mille pattes