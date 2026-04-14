Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes, Jardin de L’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

Rendez-vous au jardin de l’Atelier du Mille Pattes 5 – 7 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le jardin de l’Atelier du Mille Pattes, une exposition vente.

Vous découvrirez les Céramiques de Catherine Pasteau.

Les sculptures en Raku et bronze de Philippe Bigard.

Ils seront présents pour vous expliquer leurs créations.

Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité

Dans le jardin de l’Atelier du Mille Pattes, une exposition vente.

© L’Atelier du Mille Pattes