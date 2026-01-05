Marché d’Entrepierres Place de la Mairie Entrepierres

Marché d’Entrepierres

Entrepierres Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Marché de producteurs où vous trouverez :

– Marion Viande de bœuf et œufs

– Didier Viande de porc et produits dérivés

– Ophélie et Vincent Maraichage

– Nandy Couturière Création

– Benjamin Fromage et desserts au lait de brebis.

Place de la Mairie Devant la Mairie Entrepierres 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 41 71 mairie@entrepierres.fr

English :

Farmers’ market with

– Marion ? Beef and eggs

– Didier ? Pork and pork products

– Ophélie and Vincent ? Vegetables

– Nandy ? Sewing Design

– Benjamin ? Sheep’s milk cheese and desserts.

