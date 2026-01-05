Marché d’Entrepierres Place de la Mairie Entrepierres
Marché d’Entrepierres Place de la Mairie Entrepierres dimanche 31 mai 2026.
Marché d’Entrepierres
Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00
2026-05-31
Marché de producteurs où vous trouverez :
– Marion Viande de bœuf et œufs
– Didier Viande de porc et produits dérivés
– Ophélie et Vincent Maraichage
– Nandy Couturière Création
– Benjamin Fromage et desserts au lait de brebis.
Place de la Mairie Devant la Mairie Entrepierres 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 41 71 mairie@entrepierres.fr
English :
Farmers’ market with
– Marion ? Beef and eggs
– Didier ? Pork and pork products
– Ophélie and Vincent ? Vegetables
– Nandy ? Sewing Design
– Benjamin ? Sheep’s milk cheese and desserts.
L’événement Marché d’Entrepierres Entrepierres a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Sisteron Buëch