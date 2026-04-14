Visite d’un jardin Anglais, La Redonne, Dauphin

Visite d’un jardin Anglais 5 – 7 juin La Redonne Alpes-de-Haute-Provence

5 euros adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins

La Redonne 144 Chemin de la Plaine Redonne 04300 Dauphin Dauphin 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0787414341 Jardin privé, développé depuis 14 années avec rosiers, bassin, parterre à l’anglaise, potager, olivier, jardin des iris. Parking sur site – voiture necessaire

ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous aux jardins

©Jane Quarmby