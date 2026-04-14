Ecomusée l’Olivier, Les Fours à Chaux, Volx

Ecomusée l’Olivier 5 et 6 juin Les Fours à Chaux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De la biologie de l’arbre à sa mythologie, de l’élaboration traditionnelle des savons à l’utilisation de l’huile comme combustible d’éclairage, de la taille de l’olivier à la récolte du fruit, et de la fabrication de l’huile d’olive à l’exercice protocolaire de la dégustation, chaque étape du parcours est une invitation à voyager, à voir et à goûter la Provence et la Méditerranée.

Les Fours à Chaux Ancienne Route de Forcalquier 04130 Volx Volx 04130 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/ecomusee-lolivier/?highlight=olivier »}]

Parcours où chaque étape du parcours est une invitation à voyager, à voir et à goûter la Provence et la Méditerranée.