Comtes de Provence – Agro’ Novae, Agro’Novae Industrie – Comptes de Provence, Peyruis

Comtes de Provence – Agro’ Novae Vendredi 5 juin, 09h00 Agro’Novae Industrie – Comptes de Provence Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Découvrez une manufacture de confitures : Les Comtes de Provence,

Depuis 1986, « Les Comtes de Provence » racontent l’histoire de la Haute-Provence à travers ses créations culinaires. Les fruits sont une source inépuisable de recettes aussi inventives que savoureuses, image universelle de la cuisine méditerranéenne, et sont cuisinés en atelier traditionnel grâce à un savoir-faire et à des secrets de fabrication acquis patiemment par la pratique du métier de confiturier. Les Confitures Comtes de Provence sont riches en fruits, allégées en sucre de canne et garanties 100% naturelles: sans colorants, additifs ou exhausteurs de goût.

Agro’Novae Industrie – Comptes de Provence 11 espace Saint Pierre 04310 Peyruis Peyruis 04310 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://comtes-de-provence.fr/ »}]

Découvrez un savoir-faire et des secrets de fabrication acquis patiemment par la pratique du métier de confiturier.

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