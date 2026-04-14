Confiserie Leblanc, Le Puy Banon, Banon

Confiserie Leblanc 5 – 7 juin Le Puy Banon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au pied du Village de Banon, adossée au plateau du Contadour, entre les montagnes de Lure et du Ventoux, au coeur de cette Haute-Provence découvrez la confiserie leblanc.

Le Puy Banon Le Puy 04150 Banon Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/la-chocolaterie-de-banon/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.territoire-provence.com/ »}]

Au pied du Village de Banon, adossée au plateau du Contadour, entre les montagnes de Lure et du Ventoux, au coeur de cette Haute-Provence découvrez la confiserie leblanc. chocolaterie confiserie