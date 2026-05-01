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Fête du Fromage Banon

Fête du Fromage Banon dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 04150 Banon

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Banon

Fête du Fromage

Place de la République Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

La Fête du Fromage de Banon aura lieu le dimanche 17 mai. Et l’invitée d’honneur de cette 32ème édition est la Corse !
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Place de la République Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur   banonfrom@yahoo.fr

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English :

The Banon Cheese Festival takes place on Sunday May 17. And the guest of honor at this 32nd edition is Corsica!

L’événement Fête du Fromage Banon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

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