Fête du Fromage Banon
Fête du Fromage Banon dimanche 17 mai 2026.
Banon
Fête du Fromage
Place de la République Banon Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
La Fête du Fromage de Banon aura lieu le dimanche 17 mai. Et l’invitée d’honneur de cette 32ème édition est la Corse !
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Place de la République Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur banonfrom@yahoo.fr
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English :
The Banon Cheese Festival takes place on Sunday May 17. And the guest of honor at this 32nd edition is Corsica!
L’événement Fête du Fromage Banon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon