Fête du fromage et des livres à Banon ! Place Saint Just Banon

Banon

Fête du fromage et des livres à Banon !

Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Lors de la Fête du fromage, venez rencontrer de nombreux auteurs René Frégni, Serge Scotto (BD Pagnol), Raphaël Sané, Ombline Chabasseur, Claude Rouge, Françoise Bourdon, Olivier Bauza, Maurice Gouiran, Elisabeth Groelly, Robert Gaymard, Gilles Vincent…

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Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

During the Cheese Festival, come and meet many authors: René Frégni, Serge Scotto (BD Pagnol), Raphaël Sané, Ombline Chabasseur, Claude Rouge, Françoise Bourdon, Olivier Bauza, Maurice Gouiran, Elisabeth Groelly, Robert Gaymard, Gilles Vincent?

L’événement Fête du fromage et des livres à Banon ! Banon a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon