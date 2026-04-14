Moulin des Pénitents, La chauchiere, 04190 Les Mees, Digne-les-Bains, Les Mées

Moulin des Pénitents 5 et 6 juin La chauchiere, 04190 Les Mees, Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Le Moulin des Pénitents se situe aux Mées dans les Alpes de Haute-Provence. Sur les bords de la Durance, nous y produisons des huiles d’olive d’exception, AOP de Haute­-Provence (conventionnelle ou bio) et AOC de Provence (conventionnelle ou bio).

La chauchiere, 04190 Les Mees, Digne-les-Bains La chauchière 04190 Les Mees Digne-les-Bains Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://moulin-des-penitents.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/huilerie-richard-moulin-des-penitents/ »}]

Le Moulin des Pénitents se situe sur les bords de la Durance, nous y produisons des huiles d’olive d’exception. Huilerie musée

Site Moulin des Pénitents