04 – Brin de culture, Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04), Mézel

Informations pratiques

04 – Brin de culture 9 et 10 octobre Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04) Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Pour sa 19ème édition, les fermes du réseau «Bienvenue à la ferme» se sont engagées dans un programme riche avec une belle diversité d’événements accessibles à tous : concerts musicaux, pièces de théâtre, ateliers d’artisanat, expositions d’art, conférences, des balades contées…

Dans les Alpes de Haute-Provence, 2 fermes vous ouvrent leurs portes :

BLEU D’ARGENS

04270 MEZEL

Vendredi 9 et samedi 10 octobre

10h30-12h & 16h-18h

Atelier d’écriture (10h30 & 16h)

& marionnette et senteurs (16h)

Entrée libre

04 92 89 09 22

VIRE VENT DE PROVENCE

04190 LES MEES

Dimanche 18 octobre 18h30

Pièce de théatre «MORBLEU»

5€/personne

06 72 73 90 14

Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04) Champlong, Mézel (04) Mézel 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le festival Brin de Culture invite à découvrir autrement les agriculteurs et les productions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

BAF04