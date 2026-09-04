04 – Brin de culture, Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04), Mézel
vendredi 9 octobre 2026 · Bleu d'Argens, Champlong, Mézel (04) · Mézel
Informations pratiques
04 – Brin de culture 9 et 10 octobre Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04) Alpes-de-Haute-Provence
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T10:30:00+02:00 – 2026-10-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Pour sa 19ème édition, les fermes du réseau «Bienvenue à la ferme» se sont engagées dans un programme riche avec une belle diversité d’événements accessibles à tous : concerts musicaux, pièces de théâtre, ateliers d’artisanat, expositions d’art, conférences, des balades contées…
Dans les Alpes de Haute-Provence, 2 fermes vous ouvrent leurs portes :
BLEU D’ARGENS
04270 MEZEL
Vendredi 9 et samedi 10 octobre
10h30-12h & 16h-18h
Atelier d’écriture (10h30 & 16h)
& marionnette et senteurs (16h)
Entrée libre
04 92 89 09 22
VIRE VENT DE PROVENCE
04190 LES MEES
Dimanche 18 octobre 18h30
Pièce de théatre «MORBLEU»
5€/personne
06 72 73 90 14
Bleu d’Argens, Champlong, Mézel (04) Champlong, Mézel (04) Mézel 04270 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le festival Brin de Culture invite à découvrir autrement les agriculteurs et les productions de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
BAF04